Citroen Berlingo e carburante HVO: una nuova direzione per il diesel moderno
29 dicembre 2025 | 16.03
Redazione Adnkronos
Citroen inserisce Berlingo al centro dell’HVO Aurora Trial, un progetto europeo avviato da Stellantis insieme a SP3H per mostrare come i carburanti rinnovabili possano ridurre in modo concreto le emissioni “well-to-wheel”. Il veicolo ha fatto tappa nello stabilimento di Vigo, portando l’attenzione sull’HVO, combustibile ottenuto dal recupero di oli alimentari esausti e grassi animali. Questo carburante rappresenta una soluzione immediata per aziende e privati che desiderano tagliare la propria impronta di CO2 continuando a utilizzare modelli diesel già in circolazione. Tutti i veicoli Stellantis che impiegano motori diesel sono infatti compatibili con HVO secondo lo standard EN15940.

Il programma nasce dal progetto interno Start-Up di Stellantis, piattaforma che valorizza idee innovative proposte dai dipendenti. Grazie alla collaborazione con SP3H, realta francese specializzata in sistemi intelligenti di analisi dei carburanti, il progetto utilizza sensori dedicati che monitorano in tempo reale l’uso dell’HVO e le emissioni correlate. La combinazione tra raccolta dati e applicazione su modelli esistenti dimostra che e possibile ridurre l’impatto ambientale senza modificare infrastrutture o flotta.

Citroen Berlingo HVO: applicazione pratica tra sostenibilità e utilizzo quotidiano

Il tour europeo procede con nuove tappe e nuove analisi per diffondere la conoscenza dei carburanti derivati dall’economia circolare. Berlingo, protagonista del progetto, conferma la propria versatilità grazie a un abitacolo adatto ai viaggi della famiglia e a esigenze quotidiane diverse. La sua presenza nell’Aurora Trial evidenzia il ruolo del modello come anello di congiunzione tra sostenibilità e utilizzo reale.

Parallelamente, Citroen amplia l’offerta con l’apertura degli ordini della variante diesel da 100 CV, disponibile da 23.900 euro con permuta o rottamazione. Gli allestimenti Berlingo Plus e Berlingo Max riprendono contenuti della versione elettrica, mantenendo coerenza di gamma e offrendo una proposta moderna per il segmento C-VAN.

