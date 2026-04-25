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Citroen porta il giro d’italia alla milano design week

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Citroen porta il giro d’italia alla milano design week
25 aprile 2026 | 08.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nel cuore della Milano Design Week, Citroen sceglie di raccontarsi attraverso un linguaggio che va oltre l’automobile. Lo spazio Maison Citroen si trasforma in un ambiente immersivo dove design, mobilità e ciclismo si incontrano, anticipando uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell’anno: il Giro d’Italia.

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Non si tratta di una semplice operazione espositiva, ma di una narrazione costruita attorno ai valori del marchio. Accessibilità, vicinanza alle persone e mobilità sostenibile diventano elementi concreti di un racconto che prende forma all’interno del flagship store, trasformato per l’occasione in un punto di connessione tra città e sport.

L’allestimento gioca su un elemento simbolico forte: il colore rosa. Icona indiscussa del Giro d’Italia, diventa protagonista visivo dell’intero spazio, dalla vetrina agli interni. Il risultato è un impatto immediato, capace di evocare atmosfera e aspettativa. Al centro della scena, una Citroen Ami reinterpretata in chiave sportiva, con una livrea ispirata alla celebre maglia rosa.

Citroen Milano Design Week e passione per il ciclismo

Il progetto si sviluppa come un’esperienza completa. Un sistema di contenuti visivi accompagna i visitatori all’interno dell’universo del grande ciclismo, creando un dialogo continuo tra immagini, emozioni e territorio. La presenza di contenuti dedicati rafforza il legame tra mobilità urbana e sport, due dimensioni che condividono dinamismo e relazione con lo spazio.

La scelta di portare il Giro d’Italia all’interno di un contesto come la Design Week non è casuale. Citroën utilizza un palcoscenico internazionale per ribadire il proprio ruolo di partner della mobilità quotidiana, capace di interpretare anche le grandi passioni collettive.

Questa iniziativa conferma una direzione chiara: trasformare gli spazi fisici in luoghi di esperienza, dove il prodotto lascia spazio al racconto. In questo senso, Maison Citroen diventa un laboratorio urbano in cui il design non è solo forma, ma relazione con il pubblico e con la città.

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citroen citroen ami citroen milano design week
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