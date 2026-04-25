Nel cuore della Milano Design Week, Citroen sceglie di raccontarsi attraverso un linguaggio che va oltre l’automobile. Lo spazio Maison Citroen si trasforma in un ambiente immersivo dove design, mobilità e ciclismo si incontrano, anticipando uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell’anno: il Giro d’Italia.

Non si tratta di una semplice operazione espositiva, ma di una narrazione costruita attorno ai valori del marchio. Accessibilità, vicinanza alle persone e mobilità sostenibile diventano elementi concreti di un racconto che prende forma all’interno del flagship store, trasformato per l’occasione in un punto di connessione tra città e sport.

L’allestimento gioca su un elemento simbolico forte: il colore rosa. Icona indiscussa del Giro d’Italia, diventa protagonista visivo dell’intero spazio, dalla vetrina agli interni. Il risultato è un impatto immediato, capace di evocare atmosfera e aspettativa. Al centro della scena, una Citroen Ami reinterpretata in chiave sportiva, con una livrea ispirata alla celebre maglia rosa.

Citroen Milano Design Week e passione per il ciclismo

Il progetto si sviluppa come un’esperienza completa. Un sistema di contenuti visivi accompagna i visitatori all’interno dell’universo del grande ciclismo, creando un dialogo continuo tra immagini, emozioni e territorio. La presenza di contenuti dedicati rafforza il legame tra mobilità urbana e sport, due dimensioni che condividono dinamismo e relazione con lo spazio.

La scelta di portare il Giro d’Italia all’interno di un contesto come la Design Week non è casuale. Citroën utilizza un palcoscenico internazionale per ribadire il proprio ruolo di partner della mobilità quotidiana, capace di interpretare anche le grandi passioni collettive.

Questa iniziativa conferma una direzione chiara: trasformare gli spazi fisici in luoghi di esperienza, dove il prodotto lascia spazio al racconto. In questo senso, Maison Citroen diventa un laboratorio urbano in cui il design non è solo forma, ma relazione con il pubblico e con la città.