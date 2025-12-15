Durante le festività aumentano i chilometri percorsi, il traffico sulle principali direttrici e le situazioni critiche legate a freddo, pioggia o neve. Prima di partire, è fondamentale dedicare qualche minuto a un controllo mirato dell’auto: non si tratta di manutenzione straordinaria, ma di verifiche semplici che possono evitare imprevisti, ritardi e situazioni potenzialmente pericolose.
Pneumatici, freni e visibilità: se viaggi fai attenzione a…
Pneumatici
Gli pneumatici sono l’unico punto di contatto tra auto e asfalto, ed è qui che spesso si annidano i problemi più sottovalutati:
- verifica la pressione a freddo, soprattutto se l’auto è a pieno carico
- controlla lo stato del battistrada, che deve essere superiore al minimo legale di 1,6 mm
- assicurati di montare pneumatici invernali o di avere catene da neve a bordo
- osserva eventuali tagli, bolle o usure irregolari, segnali di un problema da non ignorare.
Impianto frenante
Una frenata pronta e modulabile fa la differenza, soprattutto nel traffico intenso tipico delle partenze festive:
- controlla lo spessore delle pastiglie freno
- verifica lo stato dei dischi, evitando di sottovalutare vibrazioni o rumori anomali
- assicurati che il pedale sia reattivo e non spugnoso
- controlla il livello del liquido freni, spesso dimenticato.
Luci e visibilità
- Con giornate corte e condizioni meteo variabili, vedere ed essere visti è essenziale:
- verifica il corretto funzionamento di anabbaglianti, abbaglianti e luci di posizione
- controlla frecce, stop e retronebbia
- ispeziona le spazzole tergicristallo, che con il freddo tendono a indurirsi
- rabbocca il liquido lavavetri, meglio se con additivo antigelo.
Una visibilità ridotta o una frenata inefficiente sono tra le principali cause di incidenti nei periodi di maggiore traffico.
Motore, batteria e dotazioni: cosa controllare prima di partire
Livelli dei fluidi
Un rapido controllo sotto il cofano può prevenire guasti improvvisi durante il viaggio:
- olio motore
- liquido di raffreddamento
- liquido freni
- liquido lavavetri.
Livelli corretti aiutano a evitare surriscaldamenti, cali di prestazioni e spie accese nel momento meno opportuno.
Batteria
Con le basse temperature, la batteria è uno dei componenti più sollecitati:
- verifica che l’avviamento sia pronto, soprattutto al mattino
- controlla eventuali spie anomale sul cruscotto
- considera l’età della batteria: dopo 4–5 anni il rischio di cedimento aumenta sensibilmente
- assicurati che i morsetti siano puliti e ben fissati.
Dotazioni di sicurezza obbligatorie
Prima di partire, è bene verificare di avere a bordo tutto il necessario:
- triangolo di emergenza
- giubbotto catarifrangente
- catene da neve, se previste
- ruota di scorta o kit di riparazione in buono stato.
Carico e comfort
Un’auto ben organizzata è anche più sicura:
- distribuisci correttamente i bagagli, evitando carichi sbilanciati
- non superare i limiti di carico indicati dal costruttore
- regola sedile, volante e specchietti prima di metterti in viaggio.
Pianificare il percorso in anticipo, controllare meteo e traffico e programmare pause regolari aiuta a ridurre lo stress alla guida e ad affrontare il viaggio in modo più sereno e sicuro.