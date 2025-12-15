Durante le festività aumentano i chilometri percorsi, il traffico sulle principali direttrici e le situazioni critiche legate a freddo, pioggia o neve. Prima di partire, è fondamentale dedicare qualche minuto a un controllo mirato dell’auto: non si tratta di manutenzione straordinaria, ma di verifiche semplici che possono evitare imprevisti, ritardi e situazioni potenzialmente pericolose.

Pneumatici, freni e visibilità: se viaggi fai attenzione a…

Pneumatici

Gli pneumatici sono l’unico punto di contatto tra auto e asfalto, ed è qui che spesso si annidano i problemi più sottovalutati:

verifica la pressione a freddo, soprattutto se l’auto è a pieno carico

controlla lo stato del battistrada, che deve essere superiore al minimo legale di 1,6 mm

assicurati di montare pneumatici invernali o di avere catene da neve a bordo

osserva eventuali tagli, bolle o usure irregolari, segnali di un problema da non ignorare.

Impianto frenante

Una frenata pronta e modulabile fa la differenza, soprattutto nel traffico intenso tipico delle partenze festive:

controlla lo spessore delle pastiglie freno

verifica lo stato dei dischi, evitando di sottovalutare vibrazioni o rumori anomali

assicurati che il pedale sia reattivo e non spugnoso

controlla il livello del liquido freni, spesso dimenticato.

Luci e visibilità

Con giornate corte e condizioni meteo variabili, vedere ed essere visti è essenziale:

verifica il corretto funzionamento di anabbaglianti, abbaglianti e luci di posizione

controlla frecce, stop e retronebbia

ispeziona le spazzole tergicristallo, che con il freddo tendono a indurirsi

rabbocca il liquido lavavetri, meglio se con additivo antigelo.

Una visibilità ridotta o una frenata inefficiente sono tra le principali cause di incidenti nei periodi di maggiore traffico.

Motore, batteria e dotazioni: cosa controllare prima di partire

Livelli dei fluidi

Un rapido controllo sotto il cofano può prevenire guasti improvvisi durante il viaggio:

olio motore

liquido di raffreddamento

liquido freni

liquido lavavetri.

Livelli corretti aiutano a evitare surriscaldamenti, cali di prestazioni e spie accese nel momento meno opportuno.

Batteria

Con le basse temperature, la batteria è uno dei componenti più sollecitati:

verifica che l’avviamento sia pronto, soprattutto al mattino

controlla eventuali spie anomale sul cruscotto

considera l’età della batteria: dopo 4–5 anni il rischio di cedimento aumenta sensibilmente

assicurati che i morsetti siano puliti e ben fissati.

Dotazioni di sicurezza obbligatorie

Prima di partire, è bene verificare di avere a bordo tutto il necessario:

triangolo di emergenza

giubbotto catarifrangente

catene da neve, se previste

ruota di scorta o kit di riparazione in buono stato.

Carico e comfort

Un’auto ben organizzata è anche più sicura:

distribuisci correttamente i bagagli, evitando carichi sbilanciati

non superare i limiti di carico indicati dal costruttore

regola sedile, volante e specchietti prima di metterti in viaggio.

Pianificare il percorso in anticipo, controllare meteo e traffico e programmare pause regolari aiuta a ridurre lo stress alla guida e ad affrontare il viaggio in modo più sereno e sicuro.