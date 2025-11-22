La nuova CUPRA Tindaya, presentata in anteprima mondiale all’IAA 2025, rappresenta la visione più avanzata del marchio sulle emozioni di guida.

La showcar porta all’estremo la filosofia “ No drivers, no CUPRA ”, trasformando l’abitacolo in un ambiente completamente centrato sul conducente, dove elementi fisici e digitali si fondono in un’unica esperienza sensoriale. Al centro di questo ecosistema si trova “The Jewel”, un prisma di vetro che funge da interfaccia simbolica e attiva la trasformazione dell’interno attraverso luce, suono e contenuti digitali.

The Jewel è il punto di accesso alle tre diverse esperienze di guida, ognuna progettata per trasmettere un’emozione distinta. Atmosfere luminose, grafiche digitali e superfici che pulsano al ritmo della vettura contribuiscono a creare una relazione diretta tra pilota e tecnologia, amplificando l’impatto visivo e percettivo.

CUPRA Tindaya: Immersive, Rider e Tribe Experience

La showcar offre tre configurazioni d’uso completamente differenti. L’Immersive Experience è pensata per chi vuole concentrarsi esclusivamente sulla guida: la velocità è l’unica informazione visualizzata, mentre luci e grafiche color rame seguono il movimento della vettura creando un ambiente puro e minimale.

La Rider Experience interpreta invece il lato più sportivo del brand. Il CUPRA Monitor+, posizionato sopra lo schermo centrale, mostra parametri tecnici come potenza, recupero energetico e forze G. Colori intensi e un pulsante Boost sul volante accentuano la vocazione adrenalinica di questa modalità.

La Tribe Experience amplia l’interazione, estendendo il Monitor+ fino all’area del passeggero anteriore e offrendo una visualizzazione 3D dei sistemi di assistenza alla guida. In questa configurazione si attiva anche il CUPRA Radar, che propone percorsi, esperienze e connessioni con altri membri della CUPRA Tribe.

La visione di CUPRA Tindaya anticipa un nuovo linguaggio per il marchio: un design che mette il guidatore al centro, un ambiente digitale immersivo e un approccio alle emozioni che supera i confini dell’automobile tradizionale.