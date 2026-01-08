circle x black
Cerca nel sito
 

Dacia al Salone di Bruxelles 2026

sponsor

Dacia al Salone di Bruxelles 2026
08 gennaio 2026 | 18.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In occasione del Salone dell’Auto di Bruxelles 2026, Dacia presenta una gamma sempre più coerente, moderna e rinnovata, rafforzando il proprio posizionamento come marchio di riferimento per chi cerca auto robuste, ben equipaggiate e con il miglior rapporto qualità/prezzo.

L’edizione 2026 della rassegna belga mette in scena le principali evoluzioni introdotte nel 2025: Nuova Sandero e Nuova Sandero Stepway, Nuovo Jogger, la nuova offerta motori per Duster e Bigster e la rinnovata Dacia Spring, la cui esperienza di guida è stata profondamente migliorata mantenendo un prezzo competitivo.

Dacia presenta una gamma più moderna e rinnovata

Al Salone dell'Auto di Bruxelles 2026 i modelli sono esposti in ambientazioni che richiamano i loro utilizzi reali: Spring per la città, Jogger per la famiglia, Duster e Bigster per l’avventura, Sandero e Sandero Stepway per la quotidianità versatile.

Dacia presenta anche la nuova Dacia Hipster Concept che si propone con una reinterpretazione dell’auto elettrica: 3 metri di lunghezza, 4 veri posti e un bagagliaio modulabile fino a 500 litri, in una configurazione inedita per il segmento. Questo modello è 20% più leggero di Dacia Spring e punta a ridurre della metà l’impronta di carbonio rispetto alla media degli attuali veicoli elettrici.

Il nuovo concept è pensato per la vita quotidiana e punta ad un'autonomia adatta ai tragitti medi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Nuova Sandero e Nuova Sandero Stepway Nuovo Jogger la nuova offerta motori per Duster e Bigster Dacia Salone dell’Auto di Bruxelles 2026 Dacia Hipster Concept
Vedi anche
Referendum giustizia, Marattin: "Data non mi appassiona, importante buona campagna" - Video
Acca Larenzia, l'aggressione ai quattro attivisti di Gioventù Nazionale - Video
Violenza su donne, Maiorino: "Disagio maschile non va nascosto, violenza non è destino"
Riccardo morto a Crans-Montana, il maestro di nuoto: "Ragazzo sensibile, è sciagura immane" - Video
News to go
Lotteria Italia e biglietti vincenti, Lazio domina nei premi
Iran, continuano le proteste: manifestanti in strada dopo vittime e arresti - Video
Crans-Montana, per i pazienti del Niguarda "la prognosi rimane riservata"
Incendio Crans-Montana, medico Niguarda: "Su decorso feriti si naviga a vista"
News to go
'App', il tribunale di Roma certifica il malfunzionamento del software
News to go
Natale, 1 italiano su 2 pensa di riciclare i regali
Rocca da Papa Leone, l'incontro in Vaticano - Video
Crans-Montana, la videonews del nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza