Dacia Sandero Streetway e Dacia Sandero Stepway guardano al futuro con la gamma 2024.

È il modello più venduto nel canale privati a partire da 2017 e il secondo modello più venduto in tutti i canali di vendita in Europa dal 2008, un successo senza tempo quello della Dacia Sandero, auto che in questa sua ultima “evoluzione” diventa ancora più tecnologica e dotata.

Entro il mese di luglio, tutte le nuove auto vendute in Europa dovranno soddisfare il requisito di sicurezza GSR2, alcuni dispositivi diventano così obbligatori.

Il brand del Gruppo Renault adegua dunque, la gamma della Sandero Streetway, Sandero Stepway e anche Jogger, ampliando la dotazione tecnologica.

Nuova Dacia Sandero: allestimenti e dotazione

Arriva un nuovo allestimento, il Journey, configurazione che rispecchia la versione Extreme di Stepway e che comprende:

• antenna shark

• cerchi in lega diamantati Randia

• soglie battitacco

• tappetini

• chiave Keyless Entry

• climatizzatore automatico

• retrocamera di parcheggio

• supporto smartphone rimovibile

• divisori per vano bagagli.

Novità anche per la gamma colori, debutta il Beige Safari, colorazione esclusiva per la Sandero Stepway, i due colori tradizionalmente riservati alla Jogger, il Grigio Scisto e il Verde Oxide sono ora disponibili su tutte le versioni di Sandero.

Sul fronte sicurezza, l’adeguamento alla regolamentazione GSR2 ha comportato un notevole ampliamento dei sistemi ADAS di bordo offerti di serie:

• riconoscimento della segnaletica stradale con avviso di superamento del limite di velocità

• frenata automatica di emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti

• segnale stop di emergenza

• sensori parcheggio posteriori

• sensori di luminosità e pioggia

• assistente al mantenimento di corsia

• sistema di monitoraggio dell’attenzione del conducente

• lane departure warning

• event data recorder (EDR - in caso di incidente).

Con una semplice pressione del pulsante “My Safety” posto sul cruscotto è possibile richiamare la preferenza degli ADAS all’avvio della vettura.

Sul model year 2024 della Dacia Sandero, sono state completamente eliminate le cromature e pelle di origine animale.

Tramite un pratico QR Code è possibile accedere al manuale d’uso completo in formato digitale, libretto presente anche sulla App My Dacia.