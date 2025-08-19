circle x black
Debutta la Lamborghini “Few Off” Fenomeno
19 agosto 2025 | 08.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In occasione dell’edizione 2025 della Monterey Car Week, Automobili, Lamborghini ha presentato la nuova “ Few-Off Fenomeno, che ha debuttato a “The Quail, A Motorsports Gathering” venerdì scorso ed è stata la protagonista d'eccezione alla lounge Lamborghini nella versione di lancio con carrozzeria in giallo Crius.

La nuova Few-Off Fenomeno sarà prodotta in soli 29 unità ed è equipaggiata con il powertrain più potente nella storia Lamborghini. Si tratta di un motore V8 bi-turbo in grado di raggiungere i 10.000 giri al minuto con una potenza complessiva di ben 1.015 CV.

La “Few Off” Fenomeno affianca così l’intera gamma elettrificata Lamborghini

La nuova “ Few-Off Fenomeno disporrà, per tutti gli appassionati, di personalizzazioni Ad Personam capaci di mettere in risalto l’ampia gamma di colori, materiali ed essenze caratteristiche della casa di Sant'agata Bolognese.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Few Off Monterey Car Week Automobili Lamborghini Fenomeno Ad Personam
