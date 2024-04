EasyPark Group raddoppia la sua presenza in Europa.

Il fornitore globale di servizi di mobile parking, EasyPark Group, in due anni ha più che raddoppiato la disponibilità nei parcheggi con telecamere per lettura targhe (ANPR) in 15 paesi europei.

Un servizio che soprattutto nelle grandi città aiuta a ridurre la sosta su strada, consentendo a un numero sempre crescente di automobilisti, di usufruire di parcheggi off-street.

EasyPark può essere utilizzato in oltre 25.000 parcheggi in Europa

Negli ultimi anni è cresciuto sensibilmente anche il numero di EasyPark CameraPark.

Grazie all’integrazione con i principali fornitori di sistemi di parcheggio e controllo accessi, i suoi numeri sono triplicati.

In Italia, il servizio EasyPark, consente il pagamento della sosta su strada in quasi 800 città italiane.

Disponibile nelle città di Milano, Torino, Alessandria, Ferrara e Pisa, nel corso dei prossimi mesi, questo servizio è destinato a crescere ulteriormente anche grazie alla partnership con FS Park, la società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano che gestisce i parcheggi del Gruppo.

"In Italia, abbiamo registrato nell'ultimo anno un incremento del 112% delle transazioni nei parcheggi in struttura. Con la nostra app oggi non solo si può pagare la sosta su strada, ma si può effettuare l'accesso nei parcheggi con telecamera in modo completamente automatico, senza l'uso del cellulare, senza dover ritirare ticket o recarsi alle casse per pagare la sosta" commenta Silvana Filipponi, Country Director Italia di EasyPark Group "Migliorare la mobilità e la qualità della vita sono per noi obiettivi chiave che siamo fieri di perseguire