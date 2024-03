EasyPark Group, tech company globale che opera nel mobile parking, è lieta di annunciare l'introduzione della nuova "Parental Benefit" policy, si tratta di ben 12 settimane di congedo parentale retribuito al 100%.

EasyPark Group offre un esempio virtuoso di come le aziende possono fare la differenza nella costruzione di una società più giusta e di un ambiente sempre più favorevole alla famiglia.

"EasyPark riconosce il valore della genitorialità e desidera creare un ambiente di lavoro inclusivo e aperto” afferma Silvana Filipponi, Country Director di EasyPark Group per l'Italia "Crediamo fermamente che questa nuova misura avrà un impatto positivo non solo sui nostri dipendenti e sulle loro famiglie, ma anche sulla nostra azienda nel suo complesso. Desideriamo dare anche ai papà la possibilità di dedicare più tempo ai propri figli e di vivere appieno questo momento speciale, rientrando al lavoro in modo sereno”.

EasyPark Group ha ampliato in modo significativo il periodo di congedo per i suoi dipendenti neo papà.

L’azienda garantisce infatti la possibilità al genitore padre di beneficiare di 12 settimane invece degli attuali 10 gg di astensione obbligatoria previsti dalla legge italiana. Per le madri il periodo di congedo resta invariato rispetto all’attuale normativa nazionale.