Ferrari 12Cilindri è la nuova Gran Turismo di Maranello, presentata a Miami in occasione del gran premio di F1.

Il nuova supercar ha un design che si ispira alle storiche Gran Turismo del Cavallino Rampante degli anni’50 e ’60, la nuova Ferrari 12Cilindri monta un potentissimo motore anteriore, aspirato.

Un cuore leggendario, un dodici cilindri a V ad aspirazione naturale, capace di sprigionare una potenza massima di 830 cavalli e di raggiungere un regime di rotazione di 9.500 giri al minuto.

Potente ma anche capace di erogare l’80% della coppia motrice a partire dai 2.500 giri al minuto, per una accelerazione istantanea e una erogazione praticamente senza fine.

Una coupé che esprime sportività, classe ed eleganza, ha linee semplici ed è priva di vistose appendici aerodinamiche. Il cofango ad apertura invertita e la doppia coppia di terminali di scarico, sono elementi tipici di una dodici cilindri Ferrari.

Ferrari 12Cilindri: un motore da Competizione

Un motore preso in prestito da una serie speciale, la 812 Competizione, il suo nome in codice è F140HD e rappresenta la nuova versione di quello che è il simbolo di un Marchio votato alle massime prestazioni, su strada e in pista.

Un propulsore che ha scritto la storia di Maranello, rispetto a quello montato sulla Competizione, sono state montate bielle in titanio, materiale che ha consentito un risparmio di massa del 40% rispetto all’acciaio. I pistoni sono realizzati in lega di alluminio, diversi gli accorgimenti atti a ridurre gli attriti interni.

Nuova è anche l’equilibratura del motore, l’apertura e chiusura delle valvole, deriva direttamente dall’esperienza che Ferrari ha maturato in Formula 1 e sviluppato appositamente per questa motorizzazione. Per l’occasione è stato utilizzato uno speciale rivestimento, il DLC (diamond-like carbon) che ha migliorato notevolmente il rendimento meccanico del motore.

Allo scopo di esprimere una maggiore potenza agli alti regimi, sono stati accorciati i condotti di aspirazione del motore e ottimizzati i profili degli alberi a camme.

La disponibilità di una coppia motrice fino all’80%, così alta (800 Nm), a un basso numero di giri, è garantita da un sistema di trombette a geometria variabile che modifica di continuo la lunghezza dell’insieme condotto-trombetta, massimizzando così, il riempimento dinamico del cilindro.

Per la prima volta, su di un motore aspirato, è stato sviluppata una strategia software, che consente di modificare la coppia massima disponibile in funzione della marcia inserita.

Nuovo, sempre rispetto alla Ferrari 812 Competizione, è l’impianto di scarico, la 12Cilindri è omologata in linea con le recenti normative EU6E, China6B e BIN50. A tale scopo, è stato utilizzato un catalizzatore ceramico affiancato da un filtro antiparticolato.

La nuova Ferrari 12Cilindri avrà anche una versione cabrio con un tettuccio a scomparsa in pochi secondi.

Ferrari 12Cilindri – Prestazioni

La nuova punta di diamante di Maranello, la 12Cilindri, ha prestazioni ineguagliabili.

Supera in velocità massima i 340 km/h, raggiunge i 100 km/h con partenza da fermo in 2,9 secondi e i 200 km/h in 7,9 secondi.