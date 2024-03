La Fiat 500 Hybrid potrebbe essere prodotta in Italia.

Il Gruppo Stellantis per risollevare le sorti del sito produttivo di Mirafiori potrebbe decidere di portare in Italia la produzione della Fiat 500 Hybrid, quella per intenderci con motore termico e unità elettrica.

Nello stabilimento piemontese così, di fianco alla nuova 500 elettrica, si produrrebbe un’auto che in termini di vendite è tra le più richieste non solo in Italia ma anche in Europa. Una soluzione quella di “trasferire” la produzione dalla Polonia all’Italia, dovuta alla domanda, sempre più scarsa, per la 500 elettrica e Maserati.

Secondo indiscrezioni che sono emerse in rete, il Gruppo Stellantis sembrerebbe che abbia già contattato i propri fornitori, al fine di prepararli ad uno spostamento della produzione.

Una decisione che arriva a seguito di una profonda crisi dello stabilimento di Mirafiori e che lo ha portato a fermare la produzione fino al 20 aprile.

Fiat 500 Hybrid: da Tychy a Mirafiori

Spostare la produzione dalla Polonia all’Italia non è assolutamente facile. Nello stabilimento piemontese, attualmente, viene prodotta la Nuova 500 elettrica che, per caratteristiche tecniche e non solo è completamente differente dalla sorella termica.

Adattare la produzione, trasferendo la tecnologia dalla versione elettrica a quella termica, non sarebbe conveniente, sia perché oramai la 500 è un progetto che ha diversi anni sulle spalle, sia perché la tre porte italiana, si posizionerebbe ad un prezzo decisamente superiore a quello dell’attuale modello, cosa che di certo non gioverebbe in termini di vendite.

C’è anche un altro fattore da considerare, il tempo. Convertire lo stabilimento di Mirafiori non è affatto semplice, occorrono ingenti investimenti e l’adeguamento della catena di fornitori.