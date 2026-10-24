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Fiat Pandina Tributo Autobianchi: omaggio al passato

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Fiat Pandina Tributo Autobianchi: omaggio al passato
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24 ottobre 2026 | 22.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

FIAT celebra la storia delle piccole automobili italiane con la nuova Pandina Tributo Autobianchi, versione speciale che recupera alcuni elementi stilistici della celebre Y10, reinterpretandoli attraverso il design della citycar prodotta a Pomigliano d'Arco.

Il progetto nasce da una ricorrenza significativa: il 21 ottobre 2026, esattamente trent'anni dopo l'immatricolazione dell'ultima Autobianchi Y10, viene immatricolato il primo esemplare della nuova Pandina celebrativa.

Il riferimento alla Y10 non è casuale. Lanciata nel 1985 su una piattaforma derivata dalla Panda, rappresentava un'interpretazione più ricercata della vettura compatta, grazie a finiture particolari e soluzioni estetiche distintive.

La Pandina Tributo Autobianchi riprende questa filosofia introducendo il nuovo colore esclusivo Platino, disponibile anche nella configurazione bicolore con tetto e portellone posteriore neri.

Proprio il portellone nero costituisce il richiamo più evidente alla storica Y10.

Fiat Pandina Tributo Autobianchi: dettagli dedicati

La carrozzeria presenta calotte degli specchietti e protezioni inferiori nere, adesivi laterali Tributo Autobianchi e cerchi in lega diamantati da 15 pollici, con coprimozzi personalizzati.

L'abitacolo introduce rivestimenti in microfibra color sabbia chiaro, caratterizzati dal motivo a quadrettoni e dai loghi dedicati sui poggiatesta anteriori.

La stessa tonalità compare sui pannelli porta, mentre la plancia presenta una fascia verniciata Platino, abbinata a dettagli nero lucido e volante soft-touch.

Una grafica di benvenuto specifica compare sulla strumentazione e sul sistema multimediale.

La nuova versione affianca gli allestimenti Pop, Icon e Cross, tutti disponibili con motorizzazione ibrida.

Sul fronte commerciale, Pandina mantiene la leadership europea nel segmento A, con 100.000 immatricolazioni nei primi nove mesi del 2026, in crescita del 7%.

In Italia raggiunge 86.000 unità, confermandosi l'automobile più venduta nel Paese.

La Fiat Pandina Tributo Autobianchi sarà disponibile da dicembre.

Riproduzione riservata
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