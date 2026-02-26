Filosa, in Usa ottima accoglienza per programma Jeep Wrangler '12x12'

Per un anno, il 12 di ogni mese il brand presenta una versione speciale dell'iconico modello
"Negli Usa per Jeep il programma '12x12' rappresenta un eccitante rilancio del marchio Wrangler con proposte mensili di edizioni speciali" dell'iconico modello: "l'ultima versione, la Willys 392 ha avuto una accoglienza eccezionale grazie al suo motore Hemi e al prezzo più abbordabile" da 71.990 dollari. Così, in conferenza con gli analisti, l'ad di Stellantis Antonio Filosa ha ricordato l'iniziativa Twelve 4 Twelve (dodici per dodici) nata per celebrare gli 85 anni del marchio, e che il 12 di ogni mese fino al prossimo ottobre vedrà la presentazione di una serie speciale della Wrangler. L'iniziativa è partita a novembre scorso con la Moab 392, quindi a dicembre è stata la volta della Whitecap, seguita a gennaio dalla 85th anniversary e appunto questo mese dalla Willys 392.