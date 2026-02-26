circle x black
Filosa, in Usa ottima accoglienza per programma Jeep Wrangler '12x12'

Per un anno, il 12 di ogni mese il brand presenta una versione speciale dell'iconico modello

26 febbraio 2026 | 16.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Negli Usa per Jeep il programma '12x12' rappresenta un eccitante rilancio del marchio Wrangler con proposte mensili di edizioni speciali" dell'iconico modello: "l'ultima versione, la Willys 392 ha avuto una accoglienza eccezionale grazie al suo motore Hemi e al prezzo più abbordabile" da 71.990 dollari. Così, in conferenza con gli analisti, l'ad di Stellantis Antonio Filosa ha ricordato l'iniziativa Twelve 4 Twelve (dodici per dodici) nata per celebrare gli 85 anni del marchio, e che il 12 di ogni mese fino al prossimo ottobre vedrà la presentazione di una serie speciale della Wrangler. L'iniziativa è partita a novembre scorso con la Moab 392, quindi a dicembre è stata la volta della Whitecap, seguita a gennaio dalla 85th anniversary e appunto questo mese dalla Willys 392.

