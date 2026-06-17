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Genesis guarda oltre l’elettrico: nasce la visione Magma

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Genesis guarda oltre l’elettrico: nasce la visione Magma
17 giugno 2026 | 07.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La 24 Ore di Le Mans 2026 ha rappresentato un momento chiave nella crescita internazionale di Genesis. Sul circuito della Sarthe, il marchio premium coreano ha mostrato al pubblico la nuova Genesis Magma GT3 Concept, una vettura che va ben oltre il semplice esercizio di stile e che anticipa il futuro della strategia sportiva del costruttore.

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L'evento francese ha confermato la volontà di Genesis di utilizzare il motorsport come piattaforma di sviluppo tecnologico e di consolidamento della propria immagine globale. In questo contesto si inserisce la Magma GT3 Concept, progetto sviluppato secondo i regolamenti tecnici della categoria GT3 e concepito come laboratorio avanzato per le future vetture ad alte prestazioni del marchio.

A differenza di molte auto da competizione derivate da modelli di serie, la GT3 Concept nasce come progetto indipendente, con l'obiettivo di esplorare nuove soluzioni aerodinamiche, strutturali e tecnologiche. La vettura si distingue per carreggiate allargate, splitter anteriore pronunciato, sistemi di raffreddamento ottimizzati e un importante lavoro aerodinamico nella zona posteriore, dove trovano posto ala fissa ed estrattore dedicato alle competizioni endurance.

Genesis: una nuova evoluzione della Magma GT Concept

La vettura abbina proporzioni da sportiva a motore centrale, linee scolpite e un abitacolo sviluppato attorno al guidatore, esprimendo quella filosofia stilistica che il marchio definisce Athletic Elegance.

L'importanza della presenza a Le Mans va però oltre le singole vetture. Genesis considera infatti il programma Genesis Magma Racing uno strumento strategico per accelerare lo sviluppo delle future tecnologie, rafforzare il posizionamento del brand e sostenere la crescita commerciale nei principali mercati internazionali. Non a caso il costruttore ha avviato un piano di espansione che coinvolge diversi Paesi europei, tra cui l'Italia, dove il marchio ha recentemente inaugurato la propria attività commerciale con una gamma completamente elettrica.

La Magma GT3 Concept rappresenta quindi molto più di una show car destinata ai saloni. È la manifestazione concreta di una strategia che punta a unire design, tecnologia e competizioni, utilizzando il motorsport come acceleratore per lo sviluppo delle future sportive Genesis.

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Tag
genesis magma gt3 concept le mans
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