Genesis svela Magma GT concept

Genesis svela Magma GT concept
24 novembre 2025 | 16.14
Redazione Adnkronos
Genesis ha svelato Magma GT Concept, una concept car che segna l’ingresso del brand in una nuova era ad alte prestazioni e definisce il perimetro tecnologico e stilistico che guiderà la sua strategia per il prossimo decennio. Non un esercizio di stile, ma un manifesto di intenti che anticipa il futuro ingresso nelle competizioni GT.

Il progetto si inserisce nella roadmap presentata lo scorso settembre a New York.

Magma GT Concept rappresenta l’apice della nostra visione nelle elevate prestazioni”, ha dichiarato Luc Donckerwolke, Presidente e Chief Creative Officer di Genesis.Non è definita da aggressività pura, ma da equilibrio e connessione istintiva con il guidatore. La performance diventa naturale, senza sforzo: l’auto non chiede capacità, le esalta”.

La nuova iconica sportiva per Genesis

La vettura interpreta la filosofia della “Effortless Performance”, privilegiando equilibrio, finezza dinamica e potenza controllata rispetto all’ostentazione.

Tra gli elementi di maggior rilievo:

  • Cofano basso e tetto filante, per un profilo da pista
  • Passaruota posteriori scolpiti, rilettura del linguaggio GT secondo il codice “Athletic Elegance”
  • Abitacolo boat-tail rastremato, per una postura larga e bassa
  • Appendici aerodinamiche integrate nei gruppi ottici anteriori, firma funzionale e stilistica
  • Pattern G-Matrix che dal frontale si aprono come alette, con funzione aerodinamica attiva
  • Firma luminosa a due linee e struttura posteriore ottimizzata per massima deportanza
