circle x black
Cerca nel sito
 

Honda ADV350 2026: nuove colorazioni e maxi-dotazione

sponsor

Honda ADV350 2026: nuove colorazioni e maxi-dotazione
26 settembre 2025 | 13.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Honda amplia la gamma cromatica dell’ADV350 introducendo quattro nuove tinte per il model year 2026. Lo scooter, lanciato nel 2022 e già diventato un punto di riferimento tra i commuter di fascia medio-alta, si prepara così ad affrontare un altro anno da protagonista.

Ispirato all’X-ADV, di cui riprende il carattere adventure in versione compatta, l’ADV350 ha conquistato il pubblico europeo: nel 2024 è stato lo scooter oltre i 300 cc più venduto e mantiene la leadership anche nel 2025. Un successo che nasce dalla combinazione tra design deciso, dotazione ricca e un’ottima base tecnica.

Honda ADV350 2026: motore e ciclistica da riferimento

Sotto la scocca batte un monocilindrico di 330 cc con tecnologia eSP+, già aggiornato a Euro5+. Le sue prestazioni parlano chiaro: 29,2 CV di potenza massima e 31,5 Nm di coppia, valori che garantiscono agilità in città e solidità nei tratti extraurbani. A completare il pacchetto ci sono il controllo di trazione HSTC, il sistema di segnalazione di emergenza ESS e gli indicatori di direzione con spegnimento automatico, tutti di serie.

La ciclistica si affida a una forcella a steli rovesciati da 37 mm, a un robusto telaio in acciaio e a sospensioni posteriori con serbatoio separato.

Il risultato è una guida precisa, capace di affrontare senza timori sia l’asfalto cittadino sia percorsi più impegnativi.

Non mancano dettagli pratici come il vano sottosella da due caschi integrali, la Smart Key, la porta USB, il parabrezza regolabile e lo schermo TFT da 5” compatibile con Honda RoadSync.

Prodotto nello stabilimento Honda Italia Industriale di Atessa (CH), l’ADV350 è un ulteriore esempio di eccellenza Made in Italy per il marchio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Honda ADV350 Smart Key Honda RoadSync.
Vedi anche
Chiara Ferragni, il ritorno alla Milano Fashion Week dopo il 'Pandoro Gate' - Video
Barachini: "Impegno concreto per sostenere costi inviati di guerra" - Video
Proteste a Montecitorio, sei attivisti entrano in piazza per Gaza - Video
News to go
Influenza 2025-2026, attesi 16 milioni di casi
Troupe di ‘Porta a Porta’ aggredita a Padova - Video
Emporio Armani, l’applauso delle modelle in passerella - Video
Barbara d'Urso nel cast di Ballando: "Mediaset? Del passato non parlo, un giorno le vere motivazioni usciranno" - Video
News to go
Sciopero aereo venerdì 26 settembre: stop di 24 ore
Antonio Marras porta il Bloomsbury Group ad Alghero - Video
Meloni: "Palestina? Pressione politica va fatta su Hamas" - Video
Trump, il gobbo e il problema tecnico all'Onu: "Sono guai" - Video
Meloni a New York per l'assemblea Onu, videonews del nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza