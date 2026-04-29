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Honda Vision 110 2026, nuovi colori per lo scooter urbano

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Honda Vision 110 2026, nuovi colori per lo scooter urbano
29 aprile 2026 | 16.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il Honda Vision 110 si aggiorna per il 2026 senza cambiare la propria natura, ma intervenendo su un aspetto sempre più rilevante nel mercato urbano: lo stile. Lo scooter compatto della Casa giapponese introduce una nuova gamma cromatica, pensata per mantenere alta l’attenzione su un modello che, dal suo debutto nel 2011, ha costruito il proprio successo su concretezza e affidabilità.

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Nel corso degli anni, il Vision 110 ha saputo ritagliarsi uno spazio preciso tra gli scooter entry level, distinguendosi per un equilibrio riuscito tra qualità costruttiva e costi contenuti. I numeri confermano questa solidità: oltre 110.000 unità vendute in Europa, con mercati chiave come Italia, Spagna e Regno Unito.

Honda Vision 110 2026 tra praticità urbana e nuovi colori

Per il model year 2026, il Honda Vision 110 introduce tre nuove colorazioni, affiancate a una tinta già presente in gamma. L’obiettivo è semplice: mantenere il modello attuale dal punto di vista tecnico, ma renderlo più contemporaneo sul piano estetico.

Le nuove tonalità includono il Mat Mine Brown Metallic, mentre Pearl Snowflake White e Candy Luster Red vengono aggiornati. Resta disponibile anche il Mat Galaxy Black Metallic, confermando una palette che punta su eleganza e sobrietà.

Al di là dell’aspetto visivo, lo scooter continua a puntare su una formula ben collaudata. La pedana piatta facilita l’utilizzo quotidiano, mentre il vano sottosella da 17,7 litri garantisce spazio sufficiente per gli oggetti essenziali. La dotazione comprende Smart Key e presa USB-C, elementi ormai imprescindibili per la mobilità urbana.

Sotto la carrozzeria non cambiano le specifiche: il monocilindrico eSP da 109 cc, raffreddato ad aria e conforme alla normativa Euro5+, resta il punto di riferimento per efficienza e semplicità di gestione. Una scelta che conferma la volontà di Honda di non stravolgere un progetto che continua a funzionare, mantenendo intatto il carattere pratico e accessibile del Honda Vision 110.

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honda vision 110 2026 colorazioni nuovo honda vision 110 honda
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