circle x black
Cerca nel sito
 

Hyundai CRATER Concept: il nuovo volto dell’off-road debutta a Los Angeles

sponsor

Hyundai CRATER Concept: il nuovo volto dell’off-road debutta a Los Angeles
24 novembre 2025 | 16.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Hyundai presenta un prototipo che segna un punto di svolta nel mondo dell’avventura: CRATER Concept. Un modello che nasce nei centri stile californiani del brand e che anticipa un nuovo modo di intendere il fuoristrada, con un design muscolare, soluzioni tecniche innovative e una filosofia progettuale pensata per chi affronta gli sterrati con spirito autentico. Il concept inaugura inoltre una nuova fase del linguaggio XRT, destinato ai modelli più estremi della casa coreana.

Hyundai CRATER Concept: design “Art of Steel” e spirito da vero off-road

Il CRATER Concept si distingue per un’estetica scolpita e immediatamente riconoscibile, definita dal nuovo corso stilistico “Art of Steel”. La carrozzeria compatta è modellata per resistere agli scenari più duri, valorizzando volumi pieni, superfici tese e proporzioni studiate per la guida in ambienti ostici. I cerchi da 18 pollici e gli pneumatici da 33 pollici sottolineano la sua attitudine a superare ostacoli e pendenze impegnative, mentre la protezione sottoscocca di ampie dimensioni è stata concepita per affrontare terreni irregolari senza compromessi.

Elementi come i cavi esterni tra cofano e tetto, la roof platform modulare e le piastre di protezione enfatizzano un carattere estremamente funzionale. Le luci parametriche, segno distintivo dei modelli Hyundai, assumono qui una tridimensionalità che aggiunge profondità e tecnicità a tutto il frontale.

Non mancano richiami all’avventura anche nei dettagli più curiosi, come il gancio di recupero che funge da apribottiglie o le telecamere laterali utilizzabili come torce portatili.

L’abitacolo segue un’impostazione robusta ma contemporanea, con materiali resistenti, sedili tecnici e un’impostazione che sfrutta l’approccio BYOD per rendere completamente personalizzabile l’esperienza digitale. Il cruscotto con lamiera piegata, la retroilluminazione filtrante e il display integrato nel volante confermano un’attenzione al design che non rinuncia alla praticità.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Hyundai CRATER Concept
Vedi anche
News to go
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto
Ornella Vanoni, l'omaggio di Fazio a Che tempo che fa - Video
Vanoni, sfilata di artisti e oltre 5mila persone a camera ardente - Video
Unicef, 417 milioni di bambini nel mondo vivono in povertà
Vanoni, l'omaggio del corteo 'Non una di meno' a Roma: partecipanti cantano 'La voglia, la pazzia'
Bologna, tensione alla protesta contro Virtus-Maccabi: razzi, fuochi d'artificio e idranti - Video
Siracusa, teneva uno scimpanzé in casa legato a una catena: denunciato
Ucraina-Russia, Putin: "Piano Trump può essere base per pace" - Video
Ucraina al bivio, Zelensky e il piano Trump: "Scelte difficili" - Video
News to go
Consumi elettrici e fotovoltaico, il trend in Italia
News to go
Pronto soccorso, l'allarme: "Da gennaio uno su quattro con la metà del personale necessario" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza