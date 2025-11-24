Hyundai presenta un prototipo che segna un punto di svolta nel mondo dell’avventura: CRATER Concept. Un modello che nasce nei centri stile californiani del brand e che anticipa un nuovo modo di intendere il fuoristrada, con un design muscolare, soluzioni tecniche innovative e una filosofia progettuale pensata per chi affronta gli sterrati con spirito autentico. Il concept inaugura inoltre una nuova fase del linguaggio XRT, destinato ai modelli più estremi della casa coreana.

Hyundai CRATER Concept: design “Art of Steel” e spirito da vero off-road

Il CRATER Concept si distingue per un’estetica scolpita e immediatamente riconoscibile, definita dal nuovo corso stilistico “Art of Steel”. La carrozzeria compatta è modellata per resistere agli scenari più duri, valorizzando volumi pieni, superfici tese e proporzioni studiate per la guida in ambienti ostici. I cerchi da 18 pollici e gli pneumatici da 33 pollici sottolineano la sua attitudine a superare ostacoli e pendenze impegnative, mentre la protezione sottoscocca di ampie dimensioni è stata concepita per affrontare terreni irregolari senza compromessi.

Elementi come i cavi esterni tra cofano e tetto, la roof platform modulare e le piastre di protezione enfatizzano un carattere estremamente funzionale. Le luci parametriche, segno distintivo dei modelli Hyundai, assumono qui una tridimensionalità che aggiunge profondità e tecnicità a tutto il frontale.

Non mancano richiami all’avventura anche nei dettagli più curiosi, come il gancio di recupero che funge da apribottiglie o le telecamere laterali utilizzabili come torce portatili.

L’abitacolo segue un’impostazione robusta ma contemporanea, con materiali resistenti, sedili tecnici e un’impostazione che sfrutta l’approccio BYOD per rendere completamente personalizzabile l’esperienza digitale. Il cruscotto con lamiera piegata, la retroilluminazione filtrante e il display integrato nel volante confermano un’attenzione al design che non rinuncia alla praticità.