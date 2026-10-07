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Hyundai IONIQ 6 N: 650 CV e tecnologia da pista per la supersportiva elettrica

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Hyundai IONIQ 6 N: 650 CV e tecnologia da pista per la supersportiva elettrica
07 ottobre 2026 | 10.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La Hyundai IONIQ 6 N porta la filosofia sportiva della divisione N nel territorio delle berline elettriche ad alte prestazioni. Il progetto non punta soltanto sui numeri, ma soprattutto sull’interazione tra software, meccanica ed elettronica per coinvolgere maggiormente chi guida, tanto su strada quanto in circuito.

Il powertrain bimotore con trazione integrale sviluppa normalmente 609 CV, mentre attivando N Grin Boost la potenza sale per dieci secondi fino a 650 CV, con 770 Nm di coppia. Con N Launch Control lo 0-100 km/h richiede 3,2 secondi, mentre la velocità massima raggiunge 257 km/h.

Hyundai IONIQ 6 N: il software diventa parte della guida

Tra le tecnologie più caratteristiche troviamo N e-Shift, che simula il comportamento di una trasmissione a doppia frizione, e N Active Sound+, con tre differenti scenari sonori. L’obiettivo è restituire riferimenti tattili e acustici normalmente assenti sulle vetture elettriche.

Debuttano inoltre N Track Manager, attraverso cui configurare tracciati, registrare i tempi sul giro e confrontarsi con una ghost car, e N Ambient Shift Light, che utilizza l’illuminazione dell’abitacolo per indicare il momento della cambiata.

La dinamica beneficia del differenziale elettronico e-LSD, degli ammortizzatori a controllo elettronico e di funzioni specifiche come N Drift Optimizer, N Torque Distribution e N Pedal. L’aerodinamica è caratterizzata dall’alettone posteriore a collo di cigno, dai passaruota allargati e dai cerchi forgiati da 20 pollici.

Particolare attenzione è dedicata all’utilizzo in circuito. N Battery gestisce termicamente l’accumulatore attraverso le modalità Drag, Sprint ed Endurance, mentre N Brake Regen permette una decelerazione rigenerativa fino a 0,6 G.

La piattaforma E-GMP con architettura a 800 Volt consente di ricaricare la batteria dal 10 all’80% in circa 18 minuti. L’autonomia dichiarata nel ciclo WLTP arriva a 487 km. Eletta World Performance Car 2026, IONIQ 6 N è già disponibile in Italia.

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