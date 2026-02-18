Hyundai sceglie Arval come partner per servizio di noleggio a lungo termine

Hyundai Italia annuncia una nuova collaborazione che vede Arval diventare partner di Hyundai Renting, il servizio di noleggio a lungo termine del Brand pensato per clienti privati, aziende e titolari di Partita Iva. Già presente e consolidato nell’offerta del marchio coreano e disponibile presso la rete di concessionari ufficiali Hyundai in Italia, grazie alla collaborazione con Arval il servizio così si rafforza ulteriormente in termini di qualità, affidabilità e semplicità di gestione per il cliente finale.

Hyundai Renting include, oltre all’utilizzo dell’auto, i principali servizi legati alla sua gestione, offrendo ai clienti serenità, trasparenza e protezione da imprevisti. Tra questi, la copertura assicurativa, l’assistenza stradale 24/24, la manutenzione ordinaria e straordinaria. Tutti gli interventi di assistenza e manutenzione vengono effettuati presso la rete ufficiale Hyundai, assicurando standard elevati di qualità e professionalità. Un approccio che ha consentito a Hyundai Renting di affermarsi anche a livello internazionale, con il servizio offerto in partnership con Arval presente oggi in quattordici Paesi.

È possibile sottoscrivere il servizio Renting sull’intera gamma Hyundai, un’offerta ampia e articolata in grado di rispondere a differenti esigenze di mobilità e contesti di utilizzo, dai modelli compatti ai Suv, passando per i i modelli 100% elettrici, da Inster alla gamma Ioniq, pensata per clienti che desiderano il massimo della tecnologia grazie alla piattaforma 800 Volt che permette ricariche ultra-rapide. Una proposta completa, declinata su diversi segmenti e powertrain che consente a Hyundai di offrire soluzioni coerenti con le aspettative di una clientela sempre più esigente e che non si accontenta.

Come sottolinea Francesco Calcara, Presidente & Ceo di Hyundai Italia, "il servizio Renting riflette l’attenzione del Brand nei confronti dei clienti offrendo loro soluzioni di mobilità semplici, trasparenti e moderne. La collaborazione con Arval ci consente di rafforzare ulteriormente questa proposta, facendo leva su una rete capillare e su un’offerta ampia e flessibile, pensata per rispondere in modo efficace alle diverse esigenze di mobilità di privati e aziende su tutto il territorio nazionale, garantendo qualità del servizio e affidabilità nel tempo".

"Il noleggio a lungo termine si sta sempre più affermando come una soluzione adatta alle aziende ma anche alle partite iva, ai liberi professionisti e ai consumatori privati” aggiunge Dario Casiraghi, Direttore Generale di Arval Italia. “Siamo soddisfatti di avviare questa partnership con Hyundai Italia, che ha ritenuto la nostra proposta di noleggio innovativa, affidabile e in grado di rispondere efficacemente alle esigenze dei loro clienti. Siamo convinti che questo accordo rafforzerà ulteriormente la relazione con Hyundai, già consolidata e proficua anche a livello internazionale”.