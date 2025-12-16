circle x black
Il gruppo Brembo celebra 50 anni nel motorsport: oltre 1.000 titoli mondiali dal 1975 a oggi

16 dicembre 2025 | 18.56
Redazione Adnkronos
Cinquant’anni di passione, innovazione e competizione ai massimi livelli. Brembo chiude il 2025 celebrando un traguardo storico: oltre 1.000 titoli mondiali conquistati nel Motorsport dal 1975 a oggi, confermando il proprio ruolo di leader globale nelle tecnologie per la performance racing.

Un risultato che testimonia la forza di un ecosistema industriale integrato, ulteriormente rafforzato nel 2025 dalla recente acquisizione di Öhlins, e dalla sinergia con gli altri marchi del Gruppo come, Marchesini, AP Racing, SBS Friction e J.Juan, protagonisti delle principali competizioni internazionali.

Nel cinquantesimo anno dal nostro ingresso in Formula 1 abbiamo dimostrato ancora una volta la forza dell’innovazione Brembo: nel 2025 le nostre tecnologie hanno equipaggiato tutte le vittorie in Formula 1 e in MotoGP”, ha dichiarato Matteo Tiraboschi, Presidente Esecutivo di Brembo.Essere al centro di questo successo globale conferma il ruolo del Gruppo come punto di riferimento nel Motorsport e come ambasciatore autorevole del Made in Italy”.

