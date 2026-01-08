circle x black
Ingenlath torna a Volvo Cars come Chief Design Officer

'Voglio realizzare automobili uniche, rilevanti e che rispecchino il vero spirito del marchio'

08 gennaio 2026 | 17.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Già Senior Vice President Design Thomas Ingenlath torna in Volvo Cars come Chief Design Officer, con effetto dal 1° febbraio 2026. L'incarico - si sottolinea dal marchio - "segna il ritorno di uno tra i progettisti di maggior rilievo nella storia recente della Casa automobilistica e ribadisce la leadership di Volvo Cars sul fronte del design". Ingenlath entrerà a far parte del gruppo dirigente e sarà a capo delle attività di design globali di Volvo Cars per l'intera gamma di prodotti. “Sono molto contento di tornare in Volvo Cars. Il design ha un ruolo fondamentale nell'identità di Volvo. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare a fianco dei vari team aziendali per realizzare automobili uniche, rilevanti e che rispecchino il vero spirito del marchio Volvo”, ha dichiarato il designer.

Ingenlath ha contribuito in modo determinante alla ridefinizione in chiave moderna dell'identità stilistica scandinava della Casa e alla consacrazione del design quale tratto distintivo del Marchio. Più di recente, nella veste di CEO di Polestar, ha coordinato sin dalle fasi iniziali il progetto di creazione di un marchio di auto elettriche ad alte prestazioni fortemente orientato alla ricerca stilistica, traducendo idee innovative in veicoli di serie destinati a un mercato altamente competitivo.

“Il design è uno dei grandi punti di forza di Volvo Cars ed è ciò che continuerà a distinguerci nei progetti che definiranno il futuro della mobilità elettrica di alta gamma”, ha commentato Håkan Samuelsson, CEO di Volvo Cars. “Thomas Ingenlath contribuirà a rafforzare la nostra leadership sul versante stilistico grazie alla sua comprovata esperienza e alla sua visione, garantendoci di poter continuare a progettare automobili che rispecchino i nostri valori e riscuotano il consenso dei clienti in tutto il mondo”.

Tag
design automobili elettriche mobilità sostenibile
