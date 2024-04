Italmoto Trionfale Titanium Limited Edition è una e-bike tutta nuova e con un’anima tech.

Un Marchio che inizialmente era dedito alla produzione di motociclette di design ma che dopo l’acquisizione di un gruppo di imprenditori e designer italiani, si è posto un nuovo obiettivo: promuovere una mobilità elettrica e sostenibile sempre più Made in Italy. La Italmoto ha sede in Italia, le sue officine sono a Caserta, luogo dove viene realizzata la nuova Trionfale Titanium Limited Edition.

Si va ad affiancare all’e-Bike Trionfale, bici elettrica selezionata nel 2023 dall’ADI Design Index.

Tanti i dettagli che rendono la Italmoto Trionfale Titanium Limited Edition una e-bile esclusiva.

Il suo telaio è realizzato totalmente in Italia, un componente progettato partendo dai principi tecnici motociclistici. Realizzato in alluminio, offre una guida incredibilmente stabile, numerosi i dettagli in titanio.

Il pacco batteria, agli ioni di litio, consente di affrontare anche lunghe percorrenze. La strumentazione si avvale di un display da 5,5 pollici, Color TFT Smart, posizionato sul manubrio. Prevista la connettività, via Bluetooth, con il proprio smartphone.

La Italmoto Trionfale Titanium Limited Edition sarà realizzata in soli 100 esemplari

In perfetto stile Scambler sono anche i due particolari che la rendono realmente pratica e condivisibile: la sella biposto e le pedane posteriori per il passeggero.