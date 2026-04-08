La Nuova Jeep Compass amplia la propria offerta con l’introduzione degli allestimenti Business e Summit, due proposte che rafforzano il posizionamento del SUV nel segmento, offrendo contenuti mirati per esigenze differenti.

Progettata in Italia e sviluppata su piattaforma STLA Medium, la nuova Jeep Compass rappresenta un’evoluzione significativa di un modello che ha superato i 2,5 milioni di unità vendute a livello globale.

Jeep Compass Business e Summit: tecnologia, comfort e dotazioni

L’allestimento Business si rivolge a un pubblico professionale, con un focus su praticità e sicurezza per l’utilizzo quotidiano. Basato sulla versione Altitude, introduce una dotazione completa che include sistemi di assistenza avanzati e soluzioni pensate per migliorare il comfort nei lunghi spostamenti.

Tra i principali contenuti spiccano la telecamera a 360°, i sensori di parcheggio laterali, la ricarica wireless e una suite ADAS completa che comprende Predictive Adaptive Cruise Control, Active Lane Change Assist e sistemi di prevenzione degli errori di guida. Un insieme di tecnologie che rende la Jeep Compass Business una proposta concreta per chi utilizza l’auto come strumento di lavoro.

All’estremo opposto della gamma si colloca l’allestimento Summit, che rappresenta la declinazione più ricca e raffinata della Nuova Jeep Compass. Qui il focus si sposta su stile, comfort e dotazioni premium, con elementi distintivi come cerchi in lega fino a 20 pollici, fari LED Matrix e dettagli estetici evoluti, tra cui la griglia illuminata e i fanali posteriori con logo retroilluminato.

L’abitacolo offre un livello superiore di comfort, grazie a sedili riscaldati, regolazioni elettriche, illuminazione ambientale personalizzabile e finiture curate, mantenendo al tempo stesso la versatilità tipica del modello.

La gamma della Nuova Jeep Compass si articola su diverse motorizzazioni, dalle versioni e-Hybrid fino alle varianti plug-in hybrid e completamente elettriche. Le potenze spaziano da 145 CV fino a 375 CV per le versioni a trazione integrale, con autonomie che possono arrivare fino a 650 km nelle configurazioni elettriche.

Dal punto di vista tecnico, il modello conserva le caratteristiche distintive del marchio, con un’altezza da terra superiore ai 200 mm, capacità di guado fino a 480 mm e sistemi come Selec-Terrain, che permettono di affrontare percorsi impegnativi senza compromettere il comfort su strada.