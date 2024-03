La nuova KIA K4 si è tolta i veli svelandosi al mondo intero.

Una berlina di nuova generazione che si ispira alla filosofia di design "Opposites United” della Casa coreana che esprime la sua determinazione nel cercare e creare soluzioni di mobilità innovative ed esteticamente avanzate. La nuova KIA K4 ha un look sportivo.

Karim Habib, vicepresidente esecutivo di KIA Global Design, ha dichiarato: "Ogni contorno, curva e dettaglio della K4 è stato attentamente considerato e realizzato per aderire alla filosofia di design di KIA, Opposites United, riunendo superfici sfaccettate pulite e dettagli tecnologici in una dichiarazione audace e coesa. Ogni aspetto rafforza ulteriormente il rapporto tra marchio e design. Stiamo sviluppando ciò che abbiamo imparato e rendendo questi valori accessibili a un numero ancora maggiore di persone, offrendo un prodotto rilevante e significativo, per ispirare il modo in cui pensano, si muovono e vivono."

I designer di KIA sono riusciti a creare una linea di carrozzeria moderna ed unica, soprattutto quando si osserva la vettura lateralmente, lo stile fastback a freccia si abbina perfettamente con la natura audace e progressista del marchio.

Sorprendente è la parte frontale con i gruppi ottici verticali, collocati alle due estremità, che enfatizzano la sicurezza che infonde la vettura ma anche l’ultima tecnologia di illuminazione, quest’ultima basata sul tema della "costellazione" e che crea un'ulteriore evoluzione del caratteristico Tiger Face del marchio.

KIA K4: il ritorno ai tasti fisici

La stessa forza e dinamismo emana la parte posteriore della vettura, rafforzata dalla forma dei gruppi ottici, e dal diffusore d’aria incorporato nel paraurti.

Anche l’abitacolo contribuisce all’innovazione poiché invece della tradizionale forma che prevede l’orientamento dei display verso il conducente, una nuova forma separa la zona di “pilotaggio” dal resto dell’ambiente.

Attingendo dal concetto "Joy for Reason" della filosofia di design KIA, i designer hanno dato vita ad uno spazio funzionale interno, raggiungendo il perfetto equilibrio tra razionalità ed emotività.

Il cruscotto è dominato da un grande display centrale con pulsanti fisici ridotti al minimo, affiancato da una console centrale che rimarca ancora la divisione fra l’ambiente del conducente e quello del passeggero.

Vasta la possibilità di scegliere fra i diversi rivestimenti, materiali e colori dei sedili, dal grigio medio al verde ardesia, dal marrone canyon al nero onice per accentuare ulteriormente la sensazione lussuosa degli interni della K4.

Notizie tecniche non sono state diffuse, ma tutto sarà svelato al Salone di New York in programma dal prossimo 29 marzo al 7 aprile 2024.