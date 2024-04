Dopo le nostre moto, gli accessori PowerParts sono sicuramente gli oggetti più desiderati dai clienti KTM.

Questi piccoli ma grndi particolari sono progettati per contenere il peso, aumentare le prestazioni e migliorare sia l’aerodinamica sia il comfort, le KTM PowerParts utilizzano materiali di altissima qualità derivati dal mondo delle competizioni, come la fibra di carbonio e il titanio.

Le principali novità a catalogo riguardano la famiglia DUKE, che proprio quest’anno festeggia 30 anni di grandi successi

In particolare, per le piccole 125 e 390 DUKE si notano i kit di grafiche dedicate ma soprattutto i due scarichi in collaborazione con altrettante aziende leader nel settore: AKRAPOVIČ e REMUS.

Salendo di cilindrata, per la 790 e 890 DUKE gli ingegneri di Mattighofen puntano sul comfort con il kit di selle Ergo per pilota e passeggero e anche qui troviamo sua eccellenza il terminale di scarico AKRAPOVIČ “Slip-On”.

Per la nuova 990 DUKE c’è l’imbarazzo della scelta e tutto è concentrato su look e performance dove troviamo un’ampia offerta di parti in carbonio.

Infine la 1390 SUPER DUKE R gli accessori PowerParts offrono le piastre forcella Factory, lo scarico completo AKRAPOVIČ "EVOLUTION LINE", le pedane arretrate Factory realizzate in collaborazione con GILLES, i dischi anteriori WAVE e il pacchetto elettronico completo Tech Pack.