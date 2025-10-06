circle x black
Cerca nel sito
 

Maserati e Acqua di Parma, un kit a tiratura limitata fra due eccellenze italiane

sponsor

All'Anantara Palazzo Naiadi di Roma i due brand insieme per celebrare l’arte di viaggiare con stile

Maserati e Acqua di Parma, un kit a tiratura limitata fra due eccellenze italiane
06 ottobre 2025 | 15.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dopo Milano, ha fatto tappa a Roma la presentazione della collezione speciale Acqua di Parma x Maserati e di un esclusivo Kit dedicato ai viaggi in auto, custodito nella inconfondibile cappelliera Acqua di Parma e prodotto in soli cento esemplari. Sarà disponibile esclusivamente nelle boutique del marchio a Milano, Roma, Saint-Tropez e Parigi e punta a rendere più esclusivo ogni spostamento a bordo delle vetture del Tridente. La presentazione è stata ospitata nella cornice unica di Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel e con il supporto della concessionaria locale Samocar, e rafforza la collaborazione tra due marchi che sono altrettante eccellenze del made in Italy, condividendo valori quali raffinatezza e design.

Ad accompagnare l'appuntamento un percorso sensoriale curato da Acqua di Parma e la presenza di alcune Maserati di ieri e di oggi, icone di sportività e di design unico. In particolare, nella hall dell’hotel gli ospiti hanno potuto ammirare la Maserati Ghibli Spyder della quale furono prodotti solo 128 esemplari e, all’esterno dello storico palazzo, una Maserati GT2 Stradale in livrea Giallo Genio e una Maserati GranTurismo in tinta Giallo Modenese.

In occasione dell'evento Acqua di Parma-Maserati il general manager dell’hotel Anantara Francesco Mennella ha ribadito l'attenzione al settore automotive, declinato in chiave di esclusività e passione per le vetture storiche. La conferma arriva dalla prima edizione dell’Anantara Concorso Roma, in programma dal 16 al 19 aprile 2026, che porterà a Roma modelli unici e collezionisti di tutto il mondo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
maserati ghibli anantara acqua di parma kit
Vedi anche
Mafia, 40 anni fa all'Asinara Falcone e Borsellino scrissero l'ordinanza del maxi processo - Videonews della nostra inviata
Corteo pro Pal a Roma, incappucciati e guerriglia in centro - Video
Freedom Flotilla verso Gaza: "Aereo israeliano sta sorvolando nostra nave" - Video
Landini: "Attivisti Flotilla meritano una medaglia"
Fratoianni attacca Salvini: "Sue parole indegne, giù le mani dal diritto di sciopero" - Video
Flotilla, Schlein in piazza: "Questa giornata dimostra che Italia è migliore di chi la governa" - Video
Tensione al corteo pro-Pal di Bologna, sparati lacrimogeni - Video
Corteo per Flotilla a Milano, proteste degli automobilisti: "Dovreste andare in galera" - Video
Torino, tensione tra manifestanti e forze ordine a Caselle
Gaza, a Bologna corteo e manifestazione: cori contro governo Meloni - Video
News to go
Bevande analcoliche, ad agosto vendite -11,3%
Israele-Flotilla, lo scambio via radio: "Cambiate rotta", "Andiamo avanti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza