Maserati è l'auto ufficiale del G7

L’organizzazione intergovernativa che riunisce i rappresentanti dei sette Paesi economicamente più avanzati al mondo ha scelto il SUV del Tridente per garantire gli spostamenti tra le diverse città italiane in cui si svolgono i numerosi incontri. Maserati sarà quindi presente con la Grecale Modena come auto ufficiale del G7. Saranno ben venti le Grecale Modena, tutte rigorosamente nere lucido, dove spiccano pinze freno di colore rosso.

Maserati Grecale Modena sarà protagonista della mobilità istituzionale fino alla fine dell’anno, presente a tutte le riunioni ministeriali.

Al forum del G7 partecipano Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d’America.