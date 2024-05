Aria di crisi per l’industria automobilistica tedesca, calano gli utili e le vendite di Mercedes-Benz e Volkswagen.

Le auto elettriche rappresentano, da una parte, una scommessa per il futuro della mobilità sostenibile, dall’altra una forte attrattiva per le Case automobilistiche. Quasi tutti i grandi costruttori, oramai, hanno in listino, una gamma completa di modelli elettrici, tra questi, Mercedes-Benz e Volkswagen, sono in prima fila.

Per Volkswagen, il 2024, inizia nel peggiore dei modi, gli utili nel primo trimestre, crollano di oltre il 4%, una discesa dovuta principalmente al calo delle vendite e all’introduzione di nuovi modelli che ha influito sulla redditività.

Anche il suo utile operativo è in netto calo, diminuito del 20%, raggiunge i 4,6 miliardi di euro nel Q1 del 2024.

Un dato questo, addirittura peggiore, rispetto alle stime degli analisti, dove a pesare sono le vendite, in contrazione di oltre il 2%.

Il Gruppo tedesco, tuttavia, ha confermato che l’andamento delle sue vendite, subirà una crescita nel corso dell’anno, il lancio e la commercializzazione di nuovi modelli, dovrebbe portare una boccata d’aria e risollevare così i conti.

Non solo Volkswagen, anche Mercedes in crisi nel Q1 2024

Anche un altro Marchio premium tedesco, deve vedersela con un netto calo delle vendite. I suoi utili, nel primo trimestre del 2024, sono crollati di oltre il 30%.

Il mercato asiatico sta incidendo notevolmente sulle performance economiche della Casa della Stella a Tre Punte. La scarsa domanda di modelli con alimentazione elettrica, pesa inevitabilmente sul bilancio.