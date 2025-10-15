circle x black
Mercedes-Benz Vision Iconic: sicurezza, innovazione ed energia solare

Mercedes-Benz Vision Iconic: sicurezza, innovazione ed energia solare
15 ottobre 2025 | 14.28
Redazione Adnkronos
Con Mercedes-Benz Vision Iconic, la Stella introduce una nuova visione del lusso elettrico. È una show car che unisce tradizione e futuro, bellezza e intelligenza, fondendo materiali artigianali e tecnologie d’avanguardia. Il design si ispira alle forme Art Déco degli anni Trenta, reinterpretate in chiave moderna con proporzioni monumentali e una griglia frontale che diventa elemento luminoso e identitario.

La griglia iconica è un tributo alla storia del marchio: cornice cromata, vetro fumé e illuminazione dinamica la trasformano in un simbolo del design digitale della Stella. L’effetto scenografico proietta la Mercedes-Benz Vision Iconic nel futuro, unendo emozione e innovazione.

Mercedes-Benz Vision Iconic: lusso iper-analogico e tecnologia avanzata

Gli interni offrono un’esperienza che fonde il calore del passato con la precisione del domani. Il cruscotto “ Zeppelin ” in vetro sospeso integra strumenti analogici e display digitali, animati da un’illuminazione ispirata all’orologeria di lusso. Velluto blu, ottone lucidato e intarsi in madreperla evocano l’epoca d’oro dell’automobile, trasformando l’abitacolo in una lounge di eleganza pura.

L’innovativo rivestimento fotovoltaico applicato alla carrozzeria genera energia per fino a 12.000 km l’anno, grazie a celle solari efficienti e completamente riciclabili. Sotto la superficie, il neuromorphic computing replica i processi del cervello umano per ridurre drasticamente consumi e tempi di reazione dei sistemi di guida autonoma.

È predisposta per la guida di Livello 4, capace di gestire in autonomia traffico, manovre e parcheggio. La tecnologia steer-by-wire elimina i collegamenti meccanici tra volante e ruote, offrendo precisione assoluta e un nuovo senso di fluidità.

Con la Vision Iconic, Mercedes-Benz ridefinisce il significato di automobile: non più solo mezzo di trasporto, ma sintesi di arte, ingegneria e intelligenza artificiale.

