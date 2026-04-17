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Mercedes VLE: spazio e tecnologia per il monovolume tedesco

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Mercedes VLE: spazio e tecnologia per il monovolume tedesco
17 aprile 2026 | 16.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Con l’arrivo sul mercato italiano, la Mercedes VLE elettrica introduce una proposta che va oltre la classica monovolume. Non è semplicemente un veicolo per il trasporto di persone, ma un’interpretazione moderna del viaggio, dove comfort, tecnologia e versatilità convivono in un’unica piattaforma.

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Il listino parte da 94.510 euro, una cifra che riflette il posizionamento premium del modello. La base tecnica è già significativa: batteria da 115 kWh, autonomia dichiarata superiore ai 700 km e architettura elettrica evoluta. Numeri che, al di là dell’impatto iniziale, raccontano la volontà di eliminare uno dei principali limiti percepiti dell’elettrico: la gestione delle lunghe distanze.

Mercedes VLE: spazio modulare e tecnologia evoluta

La filosofia progettuale ruota attorno alla flessibilità. L’abitacolo è pensato per adattarsi rapidamente a esigenze diverse, grazie a un sistema che consente di spostare, ribaltare o rimuovere i sedili senza operazioni complesse. Il risultato è uno spazio che può trasformarsi da ambiente dedicato ai passeggeri a zona di carico in pochi passaggi.

A questo si aggiunge una componente digitale particolarmente sviluppata. Il controllo della configurazione interna può avvenire anche da remoto, permettendo di preparare l’auto in anticipo in base all’utilizzo previsto. Un dettaglio che evidenzia come l’esperienza utente sia stata progettata in modo più ampio rispetto alla semplice guida.

Dal punto di vista dinamico, la presenza di sospensioni pneumatiche AIRMATIC e dell’asse posteriore sterzante contribuisce a rendere la VLE più vicina a una berlina che a un veicolo di grandi dimensioni. È una scelta coerente con l’obiettivo di mantenere elevato il livello di comfort anche su lunghe percorrenze.

Interessante anche il tema della ricarica: grazie alla tecnologia a 800 Volt, è possibile recuperare centinaia di chilometri in tempi contenuti, riducendo l’impatto delle soste durante i viaggi più lunghi

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