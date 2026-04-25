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Metzeler rinnova la gamma Sportec con due anime distinte

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Metzeler rinnova la gamma Sportec con due anime distinte
25 aprile 2026 | 08.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La famiglia Metzeler Sportec si evolve con l’introduzione dei nuovi SPORTEC 01 e SPORTEC 01 RS, due pneumatici sviluppati partendo dall’esperienza maturata nel Road Racing e pensati per interpretare la sportività su due livelli ben distinti. Da una parte c’è chi cerca equilibrio e sicurezza su strada, dall’altra chi pretende sensazioni più vicine alla pista, senza rinunciare all’omologazione stradale.

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Il progetto Metzeler Sportec nasce da un approccio completamente nuovo che coinvolge battistrada, mescole e struttura, con l’obiettivo di ampliare il raggio d’azione della gamma supersport del marchio. Il risultato è una doppia proposta che condivide lo stesso DNA ma si rivolge a motociclisti con esigenze diverse.

Lo SPORTEC 01 è pensato per un utilizzo prevalentemente stradale: offre una guida intuitiva, grande stabilità e un comportamento affidabile anche su fondi bagnati. Si adatta bene a supersport, naked e crossover, mantenendo sempre un buon livello di comfort e controllo.

Più radicale l’approccio dello SPORTEC 01 RS, progettato per chi cerca grip elevato sull’asciutto, precisione in inserimento e una risposta più diretta, anche in condizioni di guida impegnative. È la scelta naturale per motociclisti esperti che vogliono spingersi oltre, arrivando fino all’utilizzo in pista senza cambiare pneumatici.

Tecnologia Dynatread e filosofia Sportec

Elemento chiave della nuova gamma è la tecnologia DYNATREAD, un sistema di battistrada adattivo capace di modificare il comportamento della gomma in base alle sollecitazioni. In fase di guida sportiva, gli intagli si riducono aumentando la superficie di contatto con l’asfalto, mentre nelle condizioni più tranquille garantiscono drenaggio dell’acqua e stabilità.

Le differenze tra i due modelli emergono soprattutto nella composizione delle mescole e nella struttura interna. Il SPORTEC 01 privilegia un’impostazione bilanciata con soluzioni high silica, mentre il RS utilizza materiali di derivazione racing, pensati per offrire prestazioni costanti anche sotto stress prolungato.

Due pneumatici, quindi, che rappresentano una visione chiara: adattare la sportività alle reali esigenze del motociclista moderno, senza compromessi tra prestazione e controllo.

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metzeler sportec 01 sportec 01 rs
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