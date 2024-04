Mg raddoppia nel primo trimestre, a marzo va sopra quota 3%

Nel primo trimestre 2024 non si ferma la corsa di Mg in Italia raddoppia le vendite, sfiorando quota 10 mila unità (con il record di quasi 4 mila vetture solo a marzo) e va oltre il 2% di quota di mercato nel trimestre, anche se nel mese passato la share è stata sopra il 3 % di quota.

Nel comparto delle vetture a benzina MG ZS si attesta al primo posto tra i B SUV nel mese di marzo e in generale nel trimestre è stabilmente tra i cinque modelli più venduti sul mercato. MG HS è il C SUV a benzina più scelto dai clienti italiani sia nel mese di marzo che nel trimestre. Ottima performance anche per MG4, che si riconferma tra le prime cinque vetture EV vendute in Italia nei segmenti B+C. Il comparto del noleggio resta un impegno per il brand che sfiora l’1,5% di quota sia a marzo che nel trimestre in un mercato molto impegnativo.

Dopo le oltre 30.000 unità del 2023, inizia con sprint anche l’anno in cui il brand britannico raggiunge il traguardo dei cento anni di storia. MG continua a essere il brand automobilistico con la maggiore crescita sul mercato e posiziona SAIC Motor Italy sul podio al primo posto tra le filiali MG dell’Unione Europea.

Un 2024 che sarà un anno molto importante per MG anche per l’ampliamento della gamma con l’imminente arrivo della nuova MG3 Hybrid +, la citycar full hybrid presentata in anteprima al recente Salone dell’auto di Ginevra e prossimamente in arrivo presso tutta la rete commerciale che con una copertura capillare conta oggi 65 MG Store, 125 punti vendita e 115 punti di assistenza.

MG sottolinea come il mese di marzo ha visto MG4 sul podio delle vetture elettriche del segmento B grazie a un modello estremamente fruibile e in grado di soddisfare le diverse esigenze del pubblico con la sua gamma completa che con diverse potenze di batteria consente autonomie da 350 km a 520 km. Alla MG4 nelle versione Standard (batteria da 51 kWh), Comfort e Luxury (batteria da 64 kWh) lanciate a fine 2022 si sono aggiunte MG4 XPOWER con trazione AWD (batteria da 64 kWh) e MG4 Trophy - la versione extended range (batteria da 77 kWh), arrivate sul mercato nell’autunno del 2023 per completare l’offerta.

Come sottolinea Andrea Bartolomeo – country manager e Vice President di SAIC Motor Italy "sono estremamente soddisfatto del lavoro che stiamo facendo e dei risultati straordinari che stiamo raggiungendo. Voglio sottolineare che tutto questo è possibile solo grazie all’impegno continuo di un Team eccezionale e dei partner commerciali che credono in questo progetto. Per me è un grande onore rappresentare un brand iconico che sta raggiungendo dei risultati incredibili e che in soli tre anni ha raggiunto una posizione di rilievo anche sul mercato italiano, tra brand storici e affermati. Dopo il Regno Unito siamo stabilmente il primo mercato europeo. Stiamo crescendo velocemente, siamo il brand che cresce di più in Europa, un percorso coronato da grandi soddisfazioni, in Italia ad esempio siamo particolarmente apprezzati dai clienti privati.”