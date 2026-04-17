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Milano Design Week, Dongfeng racconta la dualità della mobilità

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Milano Design Week, Dongfeng racconta la dualità della mobilità
17 aprile 2026 | 08.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Alla Milano Design Week 2026, Dongfeng Motor Italia sceglie un approccio meno convenzionale per raccontare la propria idea di mobilità. L’evento “Two Natures. Infinite Scapes”, ospitato al Teatro Alcione, non si limita a esporre due modelli, ma costruisce un percorso esperienziale che ruota attorno al concetto di dualità, oggi sempre più centrale anche nell’automotive.

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Il progetto Dongfeng si sviluppa come un ambiente immersivo dove elementi contrastanti convivono senza cercare una sintesi forzata. Da una parte materiali caldi, quasi materici, dall’altra superfici fredde e leggere. Il risultato non è una fusione, ma una tensione costante che diventa linguaggio progettuale. La luce, utilizzata come segno netto e tagliente, rappresenta il punto di contatto tra queste due dimensioni, evidenziando più la distanza che la convergenza.

Dongfeng Milano Design Week tra dualità e mobilità elettrica

A incarnare concretamente questo approccio sono due modelli molto diversi tra loro. La Voyah Passion L rappresenta la declinazione più elegante e silenziosa del marchio: una berlina che punta su linee fluide, comfort e una percezione quasi isolata rispetto all’ambiente esterno. L’idea è quella di un’auto che protegge, che filtra, che riduce il rumore, non solo acustico, del contesto circostante.

All’opposto si colloca la MHero 1, un Suv elettrico pensato per un utilizzo più estremo. Qui il rapporto è diretto, quasi fisico, con la strada e con il terreno. Le soluzioni tecniche, comprese le configurazioni a range esteso, sono orientate a garantire prestazioni anche fuori dall’asfalto, mantenendo però al centro il tema della sostenibilità.

Due interpretazioni che non si sovrappongono, ma convivono. Ed è proprio questo il punto: Dongfeng non cerca una sintesi, ma mette in evidenza la possibilità di scegliere tra approcci differenti, entrambi coerenti con un presente in rapido cambiamento. La mobilità che emerge non è proiettata in un futuro lontano, ma già inserita nella quotidianità, concreta e accessibile.

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