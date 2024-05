myHyundai è la nuova app firmata Hyundai, che offre un canale di comunicazione smart con le concessionarie.

Numerose le funzioni di cui è dotata, con la nuova versione di myHyundai è possibile rimanere in contatto con il mondo Hyundai, tramite un semplice smartphone, che consente, tra l’altro, di tenere sempre sotto controllo, lo stato della vettura.

La nuova app myHyundai cosa consente di fare?

Tante le funzionalità aggiuntive che tramite la nuova applicazione Hyundai, è possibile scoprire. Tra le funzionalità più utili è possibile:

• inviare richieste di prenotazioni, di servizi base, dalla sostituzione olio e motore, al cambio del filtro olio, fino alla sostituzione del filtro aria

• programmare appuntamenti per la manutenzione ordinaria nei periodi più scomodi della stagione.

La app myHyndai sfrutta i servizi di telematica Bluelink

Nessuno stress, l’applicazione del Marchio automobilistico coreano, integra nuove funzioni utili nella gestione quotidiana dell’auto. È così possibile consultare la funzione “ Spie luminose”, quando si accende una spia nel quadro strumenti, è possibile così, visualizzare quali accorgimenti adottare.

La nuova app myHyundai è disponibile non solo per chi è già cliente, ma anche per tutti coloro che desiderano acquistare una Hyundai nuova.

Tramite l’app del brand auto coreano è possibile seguire step by step tutte le fasi d’acquisto e persino salvare le varie configurazioni.

Utile e interessante anche la funzione Live Chat, che consente di mettersi in contatto in tempo reale, con un consulente delle concessionarie, per ricevere informazioni sui prodotti e persino prenotare un appuntamento in salone.