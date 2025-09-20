Nissan annuncia un importante cambio ai vertici della regione AMIEO (Africa, Medio Oriente, India, Europa e Oceania), nell’ambito del piano di rilancio globale Re:Nissan. A partire dal 1° ottobre 2025, Massimiliano Messina assumerà il ruolo di Chairperson della regione AMIEO, prendendo il timone operativo in un’area che copre 140 paesi, cinque stabilimenti produttivi, 13.000 dipendenti e una gamma di 26 modelli attualmente in vendita.

Fino a oggi Messina ha ricoperto il doppio incarico di Vice Chairperson e Senior Vice President Finance, Administration & Strategy per la stessa regione.

“Sono onorato di assumere questa responsabilità in un momento così cruciale per Nissan. È un privilegio guidare un team così determinato nel fornire veicoli eccezionali ai clienti e nel trasformare l’azienda con passione e visione”, ha dichiarato Messina.

Contestualmente, Victorino Esnaola, assumerà il ruolo di Senior Vice President, Finance & IT, regione AMIEO, succedendo proprio a Messina.

L'ultimo cambiamento di casa Nissan tocca a Guillaume Cartier, attuale Chief Performance Officer e Chairperson AMIEO, che avrà come mission quella di responsabilità globali in qualità di CPO, mentre anche qui la continuità nella guida della regione sarà garantita dalla nomina interna di Messina.

Con oltre 3,8 miliardi di abitanti, la regione AMIEO rappresenta per Nissan un bacino strategico per l’innovazione e lo sviluppo.

I cambi al vertice di Nissan si inseriscono nel più ampio orizzonte strategico definito dal piano Ambition 2030, che mira a una gamma completamente elettrificata nei mercati chiave e alla neutralità carbonica entro il 2050.