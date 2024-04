Nissan S04 Nanocar è un quadriciclo elettrico, guidabile anche con patentino.

Nasce grazie alla partnership tra il Marchio automobilistico giapponese e la Acciona con il brand Silence, il Nissan S04 Nanocar arriverà in Italia nel corso dell’anno.

Due le versioni inizialmente disponibili:

• S04 Nanocar L6e: è guidabile con il patentino, ha un’autonomia fino a 175 km e raggiunge una velocità massima di 45 km/h

• S04 Nanocar L7e: guidabile con la patente, ha un’autonomia fino a 149 km e raggiunge una velocità massima di 85 km/h.

Un modello che nasce per posizionarsi in un segmento di mercato che ha accolto nuovi clienti, la Citroen Ami ha spopolato, in passato anche la Renault Twizy aveva conquistato una fetta di pubblico nuova, ora tra Microlino e Nanocar, la battaglia per la leadership del segmento è aperta, anche se si tratta di due prodotti che sostanzialmente si rivolgono a una clientela premium.

La nuova Nissan S04 Nanocar è dotata di una coppia di batterie da 5,6 kWh

Due pratiche batterie, facilmente staccabili e ricaricabili comodamente, a casa e in ufficio.

Un quadriciclo elettrico, dunque, non solo estremamente pratico ma anche connesso, tramite l’app My Silence è possibile accedere a diversi servizi digitali, dalla localizzazione della vettura al monitoraggio dell’autonomia fino al livello di carica della batteria.

Pratica anche la possibilità di condividere la chiave di accensione, virtuale, gli utenti possono così scambiarsela, condividendo di fatto, il mezzo.

Arriverà nel mese di giugno e sarà disponibile in entrambe le varianti, L6e ed L7e, la Nissan S04 Nanocar sarà commercializzata dapprima in Italia e Francia per poi arrivare anche in Germania nel corso del mese di settembre.