Nuova Honda Civic e:HEV 2025: design audace e tecnologia avanzata
20 ottobre 2025 | 16.45
Redazione Adnkronos
La Honda Civic e:HEV 2025 rinnova la propria immagine con un restyling deciso e dettagli stilistici che accentuano l’anima sportiva di questa iconica berlina ibrida. La mascherina anteriore, ora più aggressiva e rifinita in nero lucido, si abbina a fari ridisegnati e a un paraurti dalle linee nette con spoiler inferiore in tinta carrozzeria, mentre i cerchi da 18 pollici, grigio scuro per la Sport e diamantati per la Advance, completano un look moderno e raffinato.

Il nuovo colore Seabed Blue mette in risalto il profilo filante della nuova Honda Civic e sostituisce il precedente Premium Crystal Blue, affiancandosi alle tinte Platinum White Pearl, Sonic Gray Pearl, Crystal Black Pearl e Premium Crystal Red Metallic, oltre a nuove opzioni per gli accessori come Berlina Black, Nordic Silver e Patina Bronze.

Motore ibrido e comfort evoluto per la Honda Civic e:HEV 2025

Gli interni offrono un ambiente più curato e tecnologico, con montanti e tetto in nero, finiture cromate opache e illuminazione ambientale. L’allestimento Advance introduce di serie luci nel vano piedi e volante riscaldabile, mentre il display digitale da 10,2 pollici e il tappetino di ricarica wireless migliorano l’esperienza di bordo.

Il sistema ibrido e:HEV con doppio motore, termico ed elettrico (potenza complessiva 184 cavalli), garantisce fluidità, efficienza e consumi contenuti. Tutte le versioni includono il pacchetto Honda Sensing, con telecamera grandangolare HD, avviso di collisione frontale e specchietto retrovisore auto-oscurante.

