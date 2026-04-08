La nuova Mercedes GLE segna un passo deciso nell’evoluzione dei SUV premium, combinando innovazione tecnologica, comfort avanzato e una gamma motori profondamente aggiornata. A quasi trent’anni dalla nascita del segmento con la Classe M, il modello continua a rappresentare uno dei pilastri della strategia Mercedes-Benz.

Al centro della trasformazione della nuova Mercedes GLE c’è il debutto del sistema MB.OS, una piattaforma digitale basata su intelligenza artificiale che gestisce e integra tutte le funzioni del veicolo. Grazie alla connessione con il cloud, la vettura è in grado di aggiornarsi costantemente nel tempo, adattandosi alle esigenze del conducente.

Il rinnovamento è concreto e diffuso: circa 3.000 componenti sono stati rivisti o completamente riprogettati, con l’obiettivo di migliorare ogni aspetto dell’esperienza a bordo. Il design si evolve attraverso una nuova firma luminosa con motivi a stella e una griglia più ampia, enfatizzata da dettagli illuminati che rafforzano la presenza su strada.

Nuova Mercedes GLE: tecnologia MB.OS, comfort e motori evoluti

L’esperienza a bordo viene ridefinita dal sistema MBUX Superscreen, che si estende lungo la plancia integrando tre display sotto un’unica superficie in vetro. L’interfaccia è progettata per essere intuitiva e personalizzabile, mentre l’assistente virtuale evoluto consente interazioni più naturali e articolate.

Sul fronte della guida, la nuova GLE introduce soluzioni avanzate che migliorano sia comfort sia dinamica. Il sistema di controllo degli ammortizzatori basato su cloud è in grado di anticipare le irregolarità del fondo stradale, adattando lo smorzamento prima ancora di affrontarle. In combinazione con le sospensioni AIRMATIC e il sistema E-ACTIVE BODY CONTROL, il risultato è una marcia estremamente fluida e stabile.

La gamma motori è stata aggiornata per offrire maggiore efficienza e prestazioni. Il V8 della GLE 580 4MATIC guadagna potenza e reattività, mentre il sei cilindri della GLE 450 4MATIC migliora la disponibilità di coppia. La versione plug-in hybrid GLE 450e 4MATIC offre fino a 106 km di autonomia elettrica, rendendola particolarmente interessante per un utilizzo quotidiano a basse emissioni.

Anche le varianti diesel introducono novità significative, come il catalizzatore riscaldato elettricamente, progettato per ottimizzare le emissioni fin dalle prime fasi di utilizzo.

Con una capacità di traino fino a 3,5 tonnellate e un’abitabilità estremamente flessibile, la nuova Mercedes GLE si conferma un SUV pensato per adattarsi a esigenze diverse, dalla mobilità quotidiana ai viaggi più impegnativi.