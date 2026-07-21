Volvo Cars ha avviato le prime consegne della nuova EX60, il SUV elettrico che inaugura una nuova fase della strategia del marchio svedese nel segmento delle medie premium a zero emissioni. I primi clienti a ricevere la vettura sono in Svezia, mentre la distribuzione nel resto d'Europa proseguirà progressivamente nel corso delle prossime settimane e della seconda metà del 2026.

Presentata all'inizio dell'anno, la nuova Volvo EX60 rappresenta uno dei modelli più importanti per Volvo grazie a un progetto sviluppato per coniugare autonomia elevata, tempi di ricarica ridotti e un prezzo competitivo rispetto alla XC60 Plug-in Hybrid, oggi il modello più venduto della Casa.

Volvo EX60: fino a 810 km di autonomia e ricarica in 16 minuti

Tra gli elementi più significativi della nuova EX60 spicca l'autonomia massima di 810 km nel ciclo WLTP per la versione P12 AWD, il valore più elevato mai raggiunto da un modello elettrico Volvo. La ricarica è altrettanto rapida: utilizzando una colonnina da 400 kW, il SUV può passare dal 10 all'80% della batteria in circa 16 minuti, mentre bastano dieci minuti per recuperare fino a 340 km di percorrenza.

La gamma comprende tre motorizzazioni. Oltre alla variante P12 AWD da 810 km, sono disponibili la P10 AWD, con autonomia fino a 660 km, e la P6 a trazione posteriore, capace di percorrere fino a 611 km con una ricarica. Complessivamente l'offerta si articola in sette configurazioni, pensate per soddisfare esigenze di utilizzo differenti.

La EX60 è inoltre la prima Volvo elettrica progettata, sviluppata e costruita interamente in Svezia. Debutta sulla nuova piattaforma SPA3, che introduce tecnologie produttive come il mega casting e la batteria cell-to-body, soluzioni sviluppate per migliorare rigidità strutturale, efficienza e sfruttamento degli spazi.