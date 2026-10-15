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OMODA 5 NEXT: nuovo design, tecnologia e motore full hybrid

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OMODA 5 NEXT: nuovo design, tecnologia e motore full hybrid
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15 ottobre 2026 | 07.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

OMODA rinnova il proprio crossover coupé con la nuova OMODA 5 NEXT, evoluzione che introduce importanti modifiche estetiche, un abitacolo più tecnologico e una motorizzazione full hybrid. Il progetto punta a combinare uno stile maggiormente distintivo con comfort, connettività e sistemi avanzati di assistenza alla guida.

Il cambiamento più evidente riguarda il frontale, completamente ridisegnato e caratterizzato da un muso spiovente. I gruppi ottici anteriori e posteriori della nuova OMODA 5 NEXT adottano una firma luminosa a forma di fulmine, destinata a identificare la nuova generazione del marchio.

La carrozzeria conserva il profilo Sportback, ma introduce superfici più scolpite e nervature marcate. Posteriormente, il linguaggio stilistico denominato “mecha” richiama le forme della robotica, conferendo alla vettura un aspetto maggiormente futuristico.

OMODA 5 NEXT: interni tecnologici e sistema full hybrid

L'abitacolo rappresenta uno degli elementi centrali del progetto. I sedili anteriori combinano riscaldamento, ventilazione e funzione massaggio, mentre l'isolamento acustico utilizza 65 elementi fonoassorbenti e vetri specifici per limitare i rumori esterni.

La plancia ospita uno schermo da 15,6 pollici con risoluzione 2K, dedicato alla gestione della navigazione, dell'intrattenimento e delle principali funzioni della vettura.

La dotazione comprende inoltre un impianto audio Sony con otto altoparlanti e subwoofer, illuminazione ambientale, comandi vocali a doppia zona e un diffusore intelligente di fragranze. Non mancano un altoparlante Bluetooth e un sistema karaoke integrato.

Sul fronte meccanico, OMODA 5 NEXT adotta il sistema SHS-H Super Hybrid, una motorizzazione full hybrid progettata per privilegiare fluidità di marcia, efficienza nei percorsi urbani e autonomia nei viaggi più lunghi.

Particolare attenzione è riservata alla sicurezza. La scocca impiega il 78% di acciaio ad alta resistenza, mentre la protezione degli occupanti comprende sette airbag e oltre 20 sistemi ADAS.

Completa l'equipaggiamento la visione panoramica a 540 gradi, utile soprattutto nelle manovre e negli spazi ristretti.

Riproduzione riservata
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omoda 5 omoda 5 next suv full hybrid
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