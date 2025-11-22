circle x black
Cerca nel sito
 

Opel Mokka GSE conquista il Volante d’Oro 2025

sponsor

Opel Mokka GSE conquista il Volante d’Oro 2025
22 novembre 2025 | 11.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il nuovo Opel Mokka GSE aggiunge un riconoscimento di grande prestigio alla propria carriera ottenendo il “ Volante d’Oro 2025” nella categoria “Best Small Car”. La versione elettrica più veloce mai prodotta dal marchio con il Blitz conferma così il successo della recente gamma GSE, portando su strada un approccio sportivo e tecnologico che richiama direttamente il mondo del motorsport. Il premio arriva dopo un processo di selezione rigoroso, che comprende votazioni del pubblico e prove dinamiche sul circuito DEKRA Lausitzring eseguite da piloti professionisti e tecnici del settore.

Le prestazioni della vettura sono uno dei fattori principali che hanno determinato la vittoria. Il propulsore completamente elettrico eroga 207 kW (281 CV) e 345 Nm di coppia immediata, valori che permettono a Opel Mokka GSE di accelerare da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi e raggiungere i 200 km/h, facendone la Opel elettrica di serie più veloce mai realizzata. L’energia è fornita da una batteria da 54 kWh che consente fino a 336 chilometri di autonomia WLTP.

Opel Mokka GSE: prestazioni elettriche e DNA sportivo

Il legame con la controparte da competizione Opel Mokka GSE Rally emerge da scelte tecniche e stilistiche specifiche. Il modello adotta una combinazione ruota-pneumatico sviluppata appositamente, pinze freno GSE gialle a quattro pistoncini e regolazioni dedicate a sterzo e assetto.

L’abitacolo propone sedili sportivi in Alcantara con poggiatesta integrati, volante appiattito e pedali in alluminio, elementi che esaltano il carattere dinamico della vettura.

Sul fronte tecnologico, Opel Mokka GSE offre dotazioni di serie avanzate, come i fari Intelli-Lux Matrix LED e la telecamera panoramica a 180°, incrementando sicurezza e comfort nella guida quotidiana.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Opel Mokka GSE Volante d’Oro 2025”
Vedi anche
Bologna, tensione alla protesta contro Virtus-Maccabi: razzi, fuochi d'artificio e idranti - Video
Ucraina-Russia, Putin: "Piano Trump può essere base per pace" - Video
Ucraina al bivio, Zelensky e il piano Trump: "Scelte difficili" - Video
News to go
Consumi elettrici e fotovoltaico, il trend in Italia
News to go
Pronto soccorso, l'allarme: "Da gennaio uno su quattro con la metà del personale necessario" - Video
News to go
Black Friday, sconti e offerte in arrivo: come funziona - Video
News to go
Maltempo, dal Nord Europa freddo e gelo sull'Italia - Video
Dybala: "Obiettivo aiutare giovani, in momenti difficoltà tirare fuori qualcosa di più" - Video
Il Papa ad Assisi, arrivato alla Porziuncola per incontrare i Vescovi - Video
"Per i cristiani perseguitati e la libertà religiosa", Montecitorio si veste di rosso - Video
Roma, l'ingorgo al Colosseo lo risolve la suora "pizzardone": "Faccio il vigile, così vi mando a casa prima" - Video
Carfagna presenta proposta di legge per orfani di femminicidio: "Stato non deve lasciarli soli" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza