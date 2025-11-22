Il nuovo Opel Mokka GSE aggiunge un riconoscimento di grande prestigio alla propria carriera ottenendo il “ Volante d’Oro 2025” nella categoria “Best Small Car”. La versione elettrica più veloce mai prodotta dal marchio con il Blitz conferma così il successo della recente gamma GSE, portando su strada un approccio sportivo e tecnologico che richiama direttamente il mondo del motorsport. Il premio arriva dopo un processo di selezione rigoroso, che comprende votazioni del pubblico e prove dinamiche sul circuito DEKRA Lausitzring eseguite da piloti professionisti e tecnici del settore.

Le prestazioni della vettura sono uno dei fattori principali che hanno determinato la vittoria. Il propulsore completamente elettrico eroga 207 kW (281 CV) e 345 Nm di coppia immediata, valori che permettono a Opel Mokka GSE di accelerare da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi e raggiungere i 200 km/h, facendone la Opel elettrica di serie più veloce mai realizzata. L’energia è fornita da una batteria da 54 kWh che consente fino a 336 chilometri di autonomia WLTP.

Opel Mokka GSE: prestazioni elettriche e DNA sportivo

Il legame con la controparte da competizione Opel Mokka GSE Rally emerge da scelte tecniche e stilistiche specifiche. Il modello adotta una combinazione ruota-pneumatico sviluppata appositamente, pinze freno GSE gialle a quattro pistoncini e regolazioni dedicate a sterzo e assetto.

L’abitacolo propone sedili sportivi in Alcantara con poggiatesta integrati, volante appiattito e pedali in alluminio, elementi che esaltano il carattere dinamico della vettura.

Sul fronte tecnologico, Opel Mokka GSE offre dotazioni di serie avanzate, come i fari Intelli-Lux Matrix LED e la telecamera panoramica a 180°, incrementando sicurezza e comfort nella guida quotidiana.