Alla recente edizione di Milano AutoClassica, una delle rassegne più prestigiose dedicate al mondo del collezionismo automobilistico, la nuova Renault 4 E-Tech Electric ha conquistato un importante riconoscimento internazionale. Durante l’evento promosso da Ruoteclassiche, sono stati assegnati i Best in Classic 2025, premi che valorizzano vetture, personaggi e realtà capaci di lasciare un segno nel panorama heritage globale.

La cerimonia si è svolta al Centro Congressi Stella Polare di Fiera Milano, cornice scelta per celebrare la quinta edizione del progetto editoriale firmato Editoriale Domus. Una giuria composta da giornalisti, collezionisti ed esperti del settore ha analizzato storia, design, innovazione e contributo culturale dei candidati, premiando la Renault 4 E-Tech Electric.

Renault 4 E-Tech Electric Best in Classic 2025

All’interno delle dieci categorie in competizione, la Renault 4 E-Tech Electric ha vinto la sezione “Reloaded”, dedicata alle icone reinterpretate in chiave moderna. La motivazione premia la capacità del modello di rispettare l’identità estetica della storica R4, nata sessant’anni fa, introducendo allo stesso tempo tecnologie di ultima generazione.

Prodotta per oltre tre decenni in più di cento Paesi e venduta in otto milioni di esemplari, la celebre “auto blue-jeans” ideata da Pierre Dreyfus torna oggi come vettura 100% elettrica, connessa, versatile e orientata alla mobilità quotidiana. Accanto a R5 e Twingo E-Tech Electric, contribuirà alla strategia del marchio di rendere la mobilità elettrica accessibile e diffusa in Europa.

Riconoscimenti come questo confermano la visione del brand francese, impegnato in un’evoluzione strategica tracciata dal piano Renaulution, volto a sviluppare soluzioni competitive, sostenibili e tecnologicamente avanzate.