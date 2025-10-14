Selezionati i 56 progetti per la prima edizione dei Defender Awards

Anche 8 italiani fra i finalisti dell'iniziativa che vuole riconoscere e premiare gli eroi della conservazione e dell’impegno umanitario

Ci sono anche 8 italiani nella shortlist dei Defender Awards annunciata dal brand britannico. L’iniziativa internazionale, lanciata lo scorso aprile, nasce per riconoscere e premiare gli eroi della conservazione e dell’impegno umanitario, attivi a livello locale in quattro categorie, in sette Paesi: Regno Unito, Italia, Francia, Germania, Australia, Giappone e Sudafrica. La rosa dei 56 finalisti – tra cui 8 italiani – spazia dalla conservazione della fauna selvatica a programmi di prevenzione oncologica per le comunità remote e a rischio in Australia. Il programma si incentra su quattro categorie – Defenders of the Land, Sea, Wild and Humanity – e punta a sostenere organizzazioni benefiche e umanitarie, senza scopo di lucro,

La giuria internazionale è presieduta dal Managing Director Defender, Mark Cameron, e dalla biologa della conservazione Moreangels Mbizah, e tra gli altri giurati figura anche l’attrice italiana e Ambasciatrice UNICEF Alessandra Mastronardi.Le candidature in shortlist per i Defender Awards saranno valutate dai giudici in base a quattro elementi: la corrispondenza di ciascuna candidatura con la categoria di premio scelta; l’impatto del progetto; il livello di innovazione delle operazioni; il modo in cui una Defender 4x4 contribuirà al successo di ciascun progetto.

I progetti che, all’interno delle shortlist risulteranno poi vincitori nella selezione finale che avverrà entro l’anno, riceveranno una Defender 4x4 a supporto delle proprie attività per due anni, insieme a un fondo da 120.000 euro erogabile in due anni e al supporto formativo a cura di professionisti esperti.

Con i Defender Awards, si sottolinea, il brand consolida un impegno di lunga data a favore delle cause umanitarie e ambientali, proseguendo una tradizione che lo vede da 70 anni al fianco della Croce Rossa Britannica e da oltre 20 anni al fianco di Tusk, l’ente per la conservazione in Africa.

I finalisti italiani sono "Salviamo l’Orso' di Montesilvano (Pescara), Atena ODV di Rimini, la Pubblica Assistenza di Montopoli in val d’Arno – Capanne (Pistoia), la Scuola Fatoma di Manfredonia (Foggia), l'associazione Rocciaviva di Matera, la Fondazione Sylva – Tutino di Tricase (Lecce), il Centro Sperimentale per la Tutela degli Habitat di Marina di Ravenna e la 2HANDS Organization di Molfetta (Bari).