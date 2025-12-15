Smart accelera lo sviluppo della futura smart #2, la city car completamente elettrica destinata a raccogliere l’eredità della fortwo. La nuova generazione nascerà sulla piattaforma proprietaria Electric Compact Architecture (ECA), attualmente impegnata in un articolato programma di validazione su strada.

La piattaforma ECA costituirà il fulcro tecnologico del progetto: propulsione elettrica di nuova generazione, standard di sicurezza avanzati e un’esperienza di guida urbana progettata per massimizzare agilità ed efficienza.

In Cina è in corso la fase di test dinamici della nuova smary #2, focalizzati su assetto, maneggevolezza, resistenza strutturale e prestazioni dell’impianto frenante. In parallelo, altri centri di prova stanno verificando sicurezza passiva, durabilità delle sospensioni, performance delle batterie, integrazione software e sistemi di climatizzazione in condizioni operative differenti

La première mondiale di smart #2 è confermata per la fine del 2026.