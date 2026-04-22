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smart Concept #2, il grande ritorno della city car piu' famosa di sempre

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smart Concept #2, il grande ritorno della city car piu' famosa di sempre
22 aprile 2026 | 16.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Al Salone di Pechino, smart accelera la propria trasformazione globale e rilancia il legame con la mobilità urbana presentando a Pechino la nuova Concept #2, un prototipo che anticipa la futura reinvenzione della storica city car a due posti, insieme alla prima mondiale della smart #6 EHD.

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Accanto alle già note smart #1, #3 e #5, il brand punta ora su due nuovi tasselli strategici: da un lato il ritorno alle origini con una compatta due posti elettrica, dall’altro l’ingresso nel segmento delle berline premium elettrificate.

Disegnata dal Mercedes-Benz Global Design Team secondo la filosofia “Love, Pure, Unexpected”

La nuova piccolina di smart si caratteriuua da linee compatte, volumi generosi, livrea bicolore bianco opaco e oro caldo, dettagli premium e superfici traslucide delineano un modello pensato per un pubblico urbano attento a design e praticità.

Basata sulla nuova piattaforma proprietaria Electric Compact Architecture (ECA), la futura smart #2 promette fino a 300 km di autonomia, ricarica rapida dal 10% all’80% in meno di 20 minuti e funzionalità Vehicle-to-Load (V2L).

La #2 garantisce inoltre un’agilità straordinaria, con un raggio di sterzata di appena 6,95 metri, ideale per la mobilità urbana.

Al fianco della futura city car, smart ha svelato anche la smart#6 EHD, nuova fastback premium che segna l’ingresso del marchio nel segmento delle berline. Caratterizzata da una silhouette aerodinamica ispirata allo squalo e da uno spazio interno di livello executive, sarà inizialmente commercializzata solo in Cina.

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Tag
smart Concept #2 #6 EHD
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