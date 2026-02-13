circle x black
Cerca nel sito
 

Stellantis, avanti su elettrificazione ma allarga l'offerta sul diesel

sponsor

'Decisioni nell'ottica di libertà di scelta dei clienti, diamo loro ciò che desiderano e ciò di cui hanno bisogno'

La Peugeot 308, uno dei modelli che riavra' una versione a gasolio
La Peugeot 308, uno dei modelli che riavra' una versione a gasolio
13 febbraio 2026 | 17.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Anche se "Stellantis è pienamente impegnata nell'elettrificazione" la nuova strategia del gruppo è "pienamente concentrata sull'offrire libertà di scelta ai propri clienti, dando loro ciò che desiderano e ciò di cui hanno bisogno". In questo senso al fianco dell'attuale offerta di motori diesel nel suo portafoglio prodotti il gruppo annuncia "l'ampliamento della nostra offerta di propulsori" a gasolio. Lo comunica il gruppo, in risposta a un articolo dell'agenzia Reuters che riferisce di una "silenziosa resurrezione" delle versioni diesel di almeno sette modelli di auto e furgoni in tutta Europa, "abbandonando i veicoli elettrici". Ricordando "i circa 30 nuovi prodotti lanciati in Europa tra il 2025 e il 2026, la maggior parte dei quali con offerte BEV e ibride" Stellantis spiega di avere "deciso di continuare la produzione di motori diesel su modelli come DS7, Alfa Romeo Tonale, Giulia, Stelvio e di reintrodurlo su modelli come 308, Astra, DS n°4".

Inoltre "continueremo inoltre a offrire motori diesel nella maggior parte dei Paesi sui nostri modelli di medie dimensioni derivati ​​dai furgoni Citroën Spacetourer, Fiat Professional Ulysse, Opel Vivaro e Peugeot Traveller, mentre li reintrodurremo sui furgoni compatti Citroën Berlingo, Fiat Professional Qubo L, Opel Combo e Peugeot Rifter". "Nessun cambiamento per i veicoli commerciali leggeri, poiché manterremo l'offerta diesel nel nostro portafoglio" conclude il gruppo automobilistico.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
elettrificazione diesel offerta propulsori gasolio
Vedi anche
Berthold: "Fondo fine carriera calciatori? Speriamo in soluzione positiva" - Video
News to go
Stellantis, cambiano regole smart working
Sanremo, l'emozione dei Big al Quirinale: "Mattarella riconosce il valore della musica" - Video
Viviano: "Obbligati a versare contributi, vogliamo sapere dove sono finiti soldi"
Carlo Conti, Laura Pausini e i Big di Sanremo al Quirinale: "Che emozione" - Video
News to go
Un adolescente su 4 vittima di atteggiamenti violenti in una relazione
Milano Cortina, Lollobrigida: "Non mi sono arresa grazie a mio figlio. Commenti? Ci sono rimasta male" - Video
Milano Cortina, con oro Brignone giornata storica per lo sport italiano: le videonews dal nostro inviato
News to go
Dal Sistema Albania alla stretta sui ricongiungimenti, le norme del ddl Immigrazione
Buonfiglio: "Brignone? Prestazione che entra nella storia, italiani i migliori"
Milano Cortina, Garante: "Spostare scioperi aerei fuori dal calendario dei Giochi"
Niscemi, sopralluogo del procuratore Vella nella zona della frana - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza