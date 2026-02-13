Stellantis, avanti su elettrificazione ma allarga l'offerta sul diesel

Anche se "Stellantis è pienamente impegnata nell'elettrificazione" la nuova strategia del gruppo è "pienamente concentrata sull'offrire libertà di scelta ai propri clienti, dando loro ciò che desiderano e ciò di cui hanno bisogno". In questo senso al fianco dell'attuale offerta di motori diesel nel suo portafoglio prodotti il gruppo annuncia "l'ampliamento della nostra offerta di propulsori" a gasolio. Lo comunica il gruppo, in risposta a un articolo dell'agenzia Reuters che riferisce di una "silenziosa resurrezione" delle versioni diesel di almeno sette modelli di auto e furgoni in tutta Europa, "abbandonando i veicoli elettrici". Ricordando "i circa 30 nuovi prodotti lanciati in Europa tra il 2025 e il 2026, la maggior parte dei quali con offerte BEV e ibride" Stellantis spiega di avere "deciso di continuare la produzione di motori diesel su modelli come DS7, Alfa Romeo Tonale, Giulia, Stelvio e di reintrodurlo su modelli come 308, Astra, DS n°4".

Inoltre "continueremo inoltre a offrire motori diesel nella maggior parte dei Paesi sui nostri modelli di medie dimensioni derivati ​​dai furgoni Citroën Spacetourer, Fiat Professional Ulysse, Opel Vivaro e Peugeot Traveller, mentre li reintrodurremo sui furgoni compatti Citroën Berlingo, Fiat Professional Qubo L, Opel Combo e Peugeot Rifter". "Nessun cambiamento per i veicoli commerciali leggeri, poiché manterremo l'offerta diesel nel nostro portafoglio" conclude il gruppo automobilistico.