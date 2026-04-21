circle x black
Cerca nel sito
 

Vacanze sicure 2026, controlli pneumatici al via

sponsor

Vacanze sicure 2026, controlli pneumatici al via
21 aprile 2026 | 12.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Dal 20 aprile prende il via Vacanze Sicure 2026, la campagna nazionale dedicata al controllo degli pneumatici auto, promossa dalla Polizia Stradale insieme a Assogomma. L’iniziativa si inserisce nelle attività di vigilanza su strade e autostrade, con un focus preciso su uno degli elementi più determinanti per la sicurezza.

CTA

Durante i controlli, le pattuglie verificheranno lo stato di usura degli pneumatici, individuando eventuali anomalie o danneggiamenti che possano compromettere l’aderenza e la stabilità del veicolo. Non si tratta di controlli superficiali: l’indagine sarà tecnica e dettagliata, grazie anche alla formazione specifica ricevuta dagli operatori.

Oltre alla profondità del battistrada, saranno analizzati aspetti fondamentali come l’omologazione, la conformità rispetto a quanto indicato sulla carta di circolazione e l’uniformità degli pneumatici montati sullo stesso asse. Particolare attenzione verrà riservata anche alla coerenza tra gomme utilizzate e stagione, un fattore spesso trascurato ma decisivo in termini di sicurezza.

Controlli pneumatici auto, cosa viene verificato

Le pattuglie della Polizia Stradale saranno dotate di spessimetro omologato, strumento che consente di rilevare con precisione la profondità del battistrada. Questo dato rappresenta uno degli indicatori più importanti per valutare l’efficienza degli pneumatici auto.

L’obiettivo della campagna non è solo sanzionatorio, ma soprattutto informativo. Gli pneumatici rappresentano infatti l’unico punto di contatto tra veicolo e asfalto: pochi centimetri quadrati da cui dipendono frenata, direzionalità e stabilità. Nonostante questo, restano tra gli elementi più sottovalutati nella manutenzione ordinaria.

Un’auto che può superare le due tonnellate scarica tutto il proprio peso su quattro gomme: una condizione che rende evidente quanto sia cruciale mantenerle in perfetto stato. Usura eccessiva, pressione non corretta o pneumatici non conformi possono ridurre drasticamente le prestazioni in termini di sicurezza.

Giunta alla sua ventitreesima edizione, Vacanze Sicure 2026 prevede controlli diffusi su tutto il territorio nazionale. I dati raccolti saranno analizzati secondo un modello statistico sviluppato dal Politecnico di Torino, con l’obiettivo di costruire un quadro aggiornato delle condizioni del parco circolante.

I risultati serviranno a orientare una successiva campagna di sensibilizzazione rivolta agli automobilisti, in vista degli spostamenti estivi, quando traffico e temperature mettono a dura prova gli pneumatici auto.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Vacanze sicure 2026 polizia stradale assogomma
Vedi anche
News to go
Ue ribadisce: "Non ci sono carenze di carburante per aerei"
Guida ubriaco, lo fermano: in auto 176 chili di droga - Video
Sinner sul tappeto rosso, l'arrivo a Madrid - Video
Bonucci: "Prossimo ct Italia? Ripartirei da Guardiola, sognare non costa nulla"
News to go
Allarme truffe on line su fascicolo sanitario. Il ministero: "Non siamo noi, è phishing"
Cafù: "Ranieri-Gasperini? Dovevano portare tranquillità alla Roma, non mi piacciono le polemiche"
Gullit: "L'Italia ha perso il suo Dna, non ha attaccanti né buoni difensori"
Agostini: "Bezzecchi in grande forma ma stagione 'inizia' a Jerez a casa di Marquez" - Video
Orsini attacca l’Europa: “Miopia che spaventa, forse va cambiata la governance” - Video
News to go
Weekend quasi estivo, poi torna tempo instabile
Giuseppe Conte canta 'Via del Campo' di Fabrizio De André e dichiara: "Dal campo largo nasceranno frutti copiosi" - Video
Al Tg1 le immagini in esclusiva del presunto killer del personal trainer a Foggia - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza