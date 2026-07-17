Volkswagen amplia la propria famiglia di modelli elettrici con la nuova ID. Cross, un SUV compatto che punta a conquistare uno dei segmenti più importanti del mercato europeo. Attesa nelle concessionarie dall'autunno 2026, la novità della Casa tedesca nasce sulla piattaforma MEB+ e promette di coniugare dimensioni compatte, abitabilità, tecnologie di ultima generazione e un prezzo d'attacco di circa 28.000 euro.

La nuova Volkswagen ID.Cross misura 4.153 mm di lunghezza e offre cinque posti reali, con un bagagliaio da 475 litri affiancato da un pratico vano anteriore da 22 litri dedicato, ad esempio, al cavo di ricarica. Il design segue il nuovo linguaggio stilistico "Pure Positive", caratterizzato da superfici pulite, firma luminosa distintiva e proporzioni che trasmettono solidità senza rinunciare all'eleganza.

Volkswagen ID. Cross: autonomia, batterie e tecnologie

La gamma prevede tre livelli di potenza: 116, 135 e 211 CV, abbinati a batterie da 37 o 52 kWh netti. L'autonomia stimata raggiunge circa 435 km nel ciclo WLTP con l'accumulatore più grande, mentre la ricarica rapida in corrente continua arriva fino a 105 kW, consentendo di passare dal 10 all'80% in circa 24 minuti. Non manca la funzione Vehicle-to-Load, che permette di alimentare dispositivi esterni direttamente dalla batteria dell'auto.

L'abitacolo punta sulla qualità percepita e su una disposizione dei comandi studiata per risultare immediata. Il Digital Cockpit da 10,25 pollici è affiancato da un display centrale da 12,9 pollici, mentre i tasti fisici dedicati alle funzioni principali del climatizzatore migliorano l'ergonomia. Tra gli equipaggiamenti disponibili figurano anche sedili elettrici con funzione massaggio, impianto audio Harman Kardon da 425 watt, tetto panoramico e illuminazione d'ambiente evoluta.

La dotazione tecnologica comprende inoltre una nuova generazione del Connected Travel Assist, capace di sfruttare dati condivisi tra i veicoli e di riconoscere automaticamente i semafori, rallentando la vettura fino all'arresto quando necessario. Debutta anche il sistema One-Pedal Driving, che permette di arrestare completamente il SUV semplicemente modulando il pedale dell'acceleratore.