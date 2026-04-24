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William visita quartier generale Jaguar TCS Racing, focus su innovazione

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Illustrate al principe di Galles le tecnologie che saranno trasferite sulle auto di domani

William visita quartier generale Jaguar TCS Racing, focus su innovazione
24 aprile 2026 | 12.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' stata una visita all'insegna dell'innovazione quella che ieri il principe Willam ha compiuto al quartier generale tecnico di Jaguar TCS Racing, per approfondire la conoscenza dell'approccio del team britannico all'elettrificazione e alla competizione. Nel corso della visita, al principe del Galles è stato illustrato il processo di progettazione, sviluppo e produzione interna della Jaguar I-TYPE 7 e delle future monoposto da competizione. Peraltro William ha avuto un'esperienza diretta a bordo della I-TYPE 7, salendo nel cockpit della vettura da corsa completamente elettrica, che rappresenta un laboratorio di tecnologie che verranno direttamente trasferite alle future vetture stradali Jaguar a zero emissioni.

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Come ha sottolineato Chris Thorp JLR Chief of Staff e Motorsport Executive Chairman, "il motorsport è sempre stato una potente piattaforma per il trasferimento tecnologico, ed è stato un privilegio per i membri del team condividere con il Principe le numerose innovazioni sviluppate in Formula E e il modo in cui queste contribuiranno a plasmare il futuro delle vetture stradali Jaguar completamente elettriche. Le nostre persone sono al centro di tutto ciò che facciamo e siamo orgogliosi che Sua Altezza Reale abbia potuto incontrarle oggi."

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innovazione elettrificazione Formula E vetture stradali
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